Velká pardubická

Jak to děláte, že když sednete na koně, vyhráváte?

„Dostávám prostě dobré koně! Věděl jsem, že je dobrý, i když neměl tolik zkušeností a startů. Ale věřil jsem, že to byla správná volba. Trochu jsem měl strach z půdy, ale dal ji. Adrenalin kolem toho byl super, dobře zasprintoval domů."

Jak se pozná budoucí vítěz Velké pardubické?

„Je to o víře. A ta hory přenáší."

Jak zvládl Tzigane du Berlais první Taxis?

„Myslím, že dobře. Chtěl jsem využít Jardu Myšku jako lídra, ale mnohem lépe jsem to vytočil a najednou jsem byl před tím sám. Kůň si trochu přibrzdil, vyskočil nahoru, a pořád jsme měli rychlost se dostat na druhou stranu. Napoprvé to zvládl výborně."

Věřil jste i tři skoky před cílem, že budete první? Kůň už působil trochu těžkopádně.

„On je těžkopádný. Ale já vím, že umí dát ten finiš. Bylo to jen o tom, abych si našel místo, a jen jsem čekal. A kdyby to nevyšlo, tak co, příští rok je Velká zase. Tak bychom vyhráli příští rok."

Vyhrál jste popáté, přemýšlíte už o rekordech? O tom, že byste dohnal Josefa Váňu s osmi triumfy?

„Určitě ne. Ještě je stále brzo. I když se mi to jednou povede a budu jich mít sedm, před panem Váňou budu muset smeknout. Je to nedostižitelná meta, pan Váňa je legenda."