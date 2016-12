Mladá Boleslav představila nového trenéra. Kalvodu nahradí Svědík

U fotbalistů Mladé Boleslavi skončil trenér Leoš Kalvoda. Vedení klubu místo něj angažovalo dosavadního kouče reprezentace do 20 let Martina Svědíka. O odvolání Kalvody informoval ve čtvrtek jako první iSport.cz.

Osmapadesátiletý Kalvoda na lavičce Mladé Boleslavi vydržel jen čtyři měsíce. V srpnu převzal tým po Karlu Jarolímovi, který odešel k národnímu celku, a podepsal s klubem smlouvu na dva roky.

Začal porážkou s Karvinou, ale následovalo sedm zápasů, v nichž Mladá Boleslav ztratila jen dva body a vyhoupla se do čela tabulky. Jenže posledních šest kol se Středočechům nepovedlo a získali v nich pouze tři body za tři remízy. Propadli se na pátou příčku, navíc se jim přestalo dařit i herně.

"Trenéru Leoši Kalvodovi, který v Mladé Boleslavi skončil vzájemnou dohodou po výsledkově nevydařeném závěru podzimní sezony, děkujeme za odvedenou práci v náročném období, kdy od našeho mužstva v rozehraném ligovém ročníku odešel trenér Karel Jarolím," uvedl ředitel klubu Michael Doležal. "Rozcházíme se v dobrém, naše pozice jsme si vzájemně vyjasnili na osobním setkání," dodal Doležal.

Spekulovalo se o tom, že by se do klubu mohl vrátit trenér Dušan Uhrin mladší, který na konci srpna skončil ve Slavii a od té doby je bez angažmá. Mladá Boleslav se však rozhodla pro Svědíka, který dělal Uhrinovi asistenta při angažmá v Dinamu Minsk v sezoně 2014/15.

Dvaačtyřicetiletý Svědík dosud v nejvyšší soutěži vedl jen Baník Ostrava. Předtím trénoval druholigové Pardubice. Od srpna 2015 působil u reprezentačních výběrů. Nejprve trénoval sedmnáctku, poté dvacítku a byl asistentem u jednadvacítky, která se probojovala na mistrovství Evropy.

"Příchod trenéra Martina Svědíka na boleslavskou lavičku není velkým překvapením, ale naopak logickým krokem. O jeho angažování jsme měli zájem již v létě, kdy se definitivně potvrdil odchod Karla Jarolíma k reprezentaci, ale tehdy jej vedení FAČR neuvolnilo. Jsem velice rád, že tentokrát vedení FAČR zájmu Mladé Boleslavi vyšlo vstříc," řekl prezident mladoboleslavského klubu Josef Dufek.

"Martin za rok a půl u národních týmů odvedl kus dobré práce. Pokud renomovaný klub, jakým je Mladá Boleslav, projeví zájem o našeho trenéra, musí to on samotný i my brát jako vyznamenání," řekl vedoucí sportovně-technického oddělení FAČR Michal Prokeš, který nyní bude za Svědíka hledat náhradu.

"Jsem vedení FAČR vděčný za možnost vést reprezentační výběry naší země. Byla to obrovská čest a zároveň práce, která mě po všech stránkách obohatila a rozšířila moje obzory. Nabídka z Mladé Boleslavi však byla velmi zajímavá a po delším zvažování jsem se rozhodl pro návrat do klubového prostředí. Vím, že bych si vyčítal, pokud bych tuto výzvu nevyslyšel," prohlásil Svědík.

