O Dočkala je zájem! Oporu Sparty sledují v Itálii i Turecku

Vyzkoušel si turecký Konyaspor a norský Rosenborg, nyní Bořka Dočkala láká nakročit do třetí zahraniční štace. Svůj záměr už měl nastínit rovněž svému agentovi. „Nikdy jsem se angažmá v cizině nezřekl. Neříkal jsem, že kariéru dohraji v Česku,“ potvrzuje Dočkal i deníku Sport. „Ale konečné slovo bude mít Sparta. Jsem jejím hráčem, smlouvu mám do roku 2020. Bude to klub, který rozhodne, jestli ještě můžu jít ven.“

Ačkoliv je vedení Sparty o zájmu informováno, o nabídce začne přemýšlet až v momentě, kdy dorazí fyzicky v oficiální podobě. Zatím se zájemci na Dočkala pouze poptávají a zjišťují případné podmínky. Zkrátka probíhá jakési oťukávání všech zúčastněných stran – klubů, agenta, hráče.

„Na Bořka registrujeme vzhledem k jeho dlouhodobé výkonnosti několik zajímavých nabídek, nicméně v tuto chvíli je konzultujeme pouze s hráčem a jeho klubem,“ říká Viktor Kolář, šéf společnosti Sport Invest, která zkušeného záložníka zastupuje.

Podle zdroje Sportu se ozvaly kluby z Itálie, Turecka a Ruska. S tím, že poslední jmenovaná země Dočkala láká ze všeho nejméně. Naopak o věhlasnou Serii A stojí nejvíc. Mezi zájemce by se údajně mohla zařadit Boloňa, kde hraje Ladislav Krejčí a o svém bývalém spoluhráči z Letné šéfům poreferuje.

Další důležitá věc – výše nabídky. Najdou kluby v této otázce společnou řeč? Nebudou se jejich představy výrazně rozcházet?

„Dnes se kupují hlavně mladí hráči, za které se utrácí hodně peněz. Mně je už osmadvacet let a vůle někoho platit za mě miliony eur bude menší a menší. Muselo by se sejít víc věcí, aby to vůbec mohlo klapnout. Jsem jenom realista,“ zůstává nad věcí Dočkal.

Kredit stoupl asistencemi v EL

Jeho kredit ovšem na podzim výrazně stoupl díky výkonům v Evropské lize, kde zaznamenal nejvíc asistencí (6) před legendárním Franceskem Tottim.

„Záleží, co který klub hledá. Obecně se dá říct, že je zájem o hráče, kteří umějí střílet góly a nahrávat na ně. A když budu hledat štítového záložníka na černou práci, tak se zase kouknou, kolik vyhrává soubojů, kolik toho naběhá. Čísla svým způsobem vypovídající jsou,“ ví Dočkal.

Zároveň to ale nepřeceňuje. „Kluby nenakupují podle toho, že si přečtou jednu statistiku. Jsou daleko propracovanější systémy a mechanismy, na hráče se jezdí dívat spousta lidí. Sledují vás minimálně půlrok, aby viděli, jak se v jednotlivých situacích chováte,“ dodal.

U Dočkala se toho na podzim dalo vypozorovat víc pozitivního než negativního. Přijde o něj Sparta?

