Rošáda ve Slavii. Berkovce půjčí Bohemians, přichází dvojka Kovář

Jednička se nemění, ve Slavii mění brankáře, který by měl krýt záda Jiřímu Pavlenkovi. Přichází Přemysl Kovář, který naposledy chytal v bulharské fotbalové lize za Černo More Varna. S pražským klubem podepsal smlouvu do konce roku 2019. Další gólman Martin Berkovec naopak odejde z Edenu na hostování do Bohemians 1905. Slavia, která je po podzimu v lize druhá za Plzní, o tom informovala na svém webu.