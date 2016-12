Ambice posily Slavie Alvira: Prvním cílem je titul, pak Liga mistrů

Ještě si v Edenu nekopl do míče, ale pozornost poutá obrovskou. A jeho slova znějí pro fanoušky Slavie jako rajská hudba. „První cíl je vyhrát ligu. Na to navazuje ten druhý. Probojovat se do základní skupiny Ligy mistrů nebo aspoň do základní skupiny Evropské ligy. To je můj sen už od doby, kdy jsem jako malý kluk začínal hrát fotbal,“ hlásí dvaadvacetiletý chorvatský záložník Marko Alvir v rozhovoru pro oficiální stránky klubu.

Od angažmá v Edenu si evidentně slibuje velké věci. Těší se, jak si zahraje na stadionu v Edenu. O atmosféře při zápasech mluvil i útočníkem sešívaných Murisem Mešanovičem. Ví, že to bude pořádný rachot.

„Popisoval mi, jaké to je na zápasech, když jsou tu plné tribuny. Vypadá to perfektně, bude to pro mě správný krok do budoucna,“ těší se na svůj první start ve Vršovicích. „Hodně jsem se o fungování klubu zajímal, udělal na mě velký dojem. Díval jsem se také na posledních pět nebo šest zápasů,“ prozradil.

Dvaadvacetiletý hráč, který naposledy kopal v Domžale na postu středního záložníka, věří, že pražskému klubu pomůže.

„Mohu pomoci ve hře dopředu i dozadu. Udělám všechno proto, aby s mými výkony byli fanoušci spokojení. Pak budu spokojený i já,“ říká Alvir. Už v pondělí se zapojí do přípravy s týmem, kdy ho čeká například soustředění v Číně. Sešívaní zamíří na ostrov Hainan.

„Bude to pro mě velká zkušenost, protože jsem v Číně nikdy v životě nebyl. Doufám, že budeme mít v rámci přípravy kvalitní soupeře. Je to důležitý první krok k tomu, abychom dokázali vyhrát ligu,“ dodává s optimistickým výhledem do budoucna.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ligový podzim v 60 sekundách: Slavia Praha • VIDEO iSport TV

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>