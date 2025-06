Kováč: Juliš se nám líbí i figurově, Prebsl je v rukou Slavie. Čeká nás refreshing

První prohra v přípravě (0:1 s Chrudimí) mu nevadila tolik jako lacině inkasovaná branka a hlavně lajdácká koncovka. „Musíme do toho jít víc!“ štvalo energického trenéra Liberce Radoslava Kováče, kterému vypadl kvůli tržné ráně na obličeji už po půlhodině zápasu stoper Šimon Gabriel. Měl by však být, na rozdíl od Jana Knapíka, brzy fit. Je ale možné, že do té doby přivede Slovan ještě jednoho stopera, hodil by se zejména vysoký levák.

Spokojený tentokrát nejste?

„Dostali jsme na začátku gól, což si v kabině určitě vyřídíme, protože chyběla koncentrace. To je špatně. Musíme být od první minuty perfektně naladění, ale propadli jsme ve dvou soubojích. Nicméně šancí byla spousta, hodně nám to ukázalo. Hráli jsme vesměs s mladými, jsem strašně rád, že jsme ve dvou zápasech viděli, jak je kdo daleko. Stoprocentně teď budeme redukovat kádr, do Rakouska už pojedeme s ligovým počtem.“

Co ta šílená koncovka? Ono se řekne, že je to jen příprava, ale otočit pak koncentraci z nuly na sto nefunguje tak jednoduše...

„Přesně tak, góly chybějí. Nevím, kolik bylo tyček a šancí... Strašně moc. A vadí mi to. Prohrát s Chrudimí se může, ale kluci musejí ukázat větší hladovost a koncentraci ve finální třetině. Z části to třeba udělají dobře, ale v závěru musíme být daleko lépe nastavení. Jít do toho víc!“

I v únavě.

„Vím, že je to náročné, jdeme do intenzity. Nechtěl jsem povolit ani v zápase, chtěl jsem, aby do toho šli hráči z kondičního bloku a byli dobře připraveni. Zajímá mě i reakce v největší zátěži, v únavě. Tam se podle toho, jak reagují, ukáže charakter.“

Redukce kádru se bude týkat jen mladých, nebo půjde i o nějaké překvapení?

„Mladí kluci ano, ale uvidíme, co se ještě stane s ostatními. Může se stát, že někdo půjde rovnou do ligy. Něco v hlavě máme, ale pobavíme se s vedením. Chci, abychom v Rakousku už vše jen ladili, liga je za chvíli. Aby toho kluci, kteří tady běhali už na začátku, co nejvíc odehráli na soustředění. Čeká nás tam kvalitní soupeř v podobě Kluže, druhý zápas je v řešení a generálka proti Mnichovu 1860.“

Prebsl? Jednání není jednoduché

Nováčci Hynek Hruška, Petr Hodouš či Ermin Mahmič se zatím jeví jak?„Všichni pozitivně, ale je vidět, že ještě nejsou zvyklí na high intensity. Jsou to šikovní kluci, potřebují se do toho jen dostat.“

Stejně jako marodi, že? Filip Špatenka duel sledoval jen z civilu.

„Ještě Knapík je pořád v rehabilitačním procesu. A co se týče Špatenky, pokud bude fajn prognóza, mohl by se zapojit na konci soustředění.“

Stačil už asistent Michal Vávra načíst liberecké prostředí?

„Ten zapadl dobře. Známe se dlouho, má dobré názory a podněty. Symbióza s ním je velmi dobrá.“

Mužstvo je směrem dovnitř kompletní?

„Dobrá otázka. (přemýšlí) Myslím, že něco ještě v řešení bude.“

Třeba Petr Juliš z Hradce Králové.

(smích) „Jo, jedná se. Líbí se nám figurově i rychlostně, tím zapadá do naší filozofie. Ale hotového ani podepsaného nic není, stát se může cokoliv. Víte, jak to je. Zatím je to jen debata.“

A u Filipa Prebsla?

Taky samozřejmě zájem máme, ale je to v rukou Slavie, která rozhoduje. Jednání není jednoduché. Byli bychom za něj rádi, ale myslím, že takových mančaftů je hodně.“

I díky tomu, že je liga plná miliardářů. Vnímáte, jak zbrojí konkurence? Třeba Olomouc?

„Soustředíme se hlavně na Slovan, ale samozřejmě víme, co se děje kolem nás. Čteme, vidíme, hodně hlavně slyšíme. (úsměv) Liga bude pro všechny hodně zajímavá, opět nás čeká velký refreshing. A já věřím, že budeme připravení.“

CO ZAUJALO

+ presinkové pasáže

+ spolehlivý univerzál Mikula

+ pravý bek Icha

+ akce Slováka Dulaye

+ levá noha obránce Maška

+ Plechatému nikdo neuteče

CO SE NEPOVEDLO

- prohrané souboje na pravé straně před gólem

- mizerná finální fáze

- zranění Gabriela

- neodolnost Hrušky v soubojích

- na stoperu chybí levá noha a výška

- Strnadovo vypínání ve hře