Konaté dostal milost od vedení Sparty. Na tréninku si ale kopal sám

Po 144 dnech se Tiémoko Konaté vrátil zpátky do prvního týmu Sparty. Trucování kvůli neuskutečněnému přestupu do Steauy Bukurešť, po kterém následovalo přeřazení do juniorky, je minulostí. Nyní se hbitý záložník znovu pokusí získat důvěru letenské kabiny i podrážděných fanoušků. „Žádáme příznivce, aby měli stejný přístup jako my a dali Timimu druhou šanci,“ uvedl na středečním startu zimní přípravy hlavní trenér a sportovní ředitel Tomáš Požár.