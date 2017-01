Zlín řekl STOP! Vukadinoviče do Slavie nepustí a chce útočníka Beauguela

Konec dohadů. Zlín zastavil jednání o přestupu Vukadina Vukadinoviče (26) do Slavie. Je téměř jisté, že srbský rychlík odehraje jaro v Páníkově týmu. „Oznámili jsme, že dál nechceme jednat,“ přiznal pro isport.cz majitel klubu Zdeněk Červenka. Nabídka, kterou Pražené druhé straně nadhodili, vedení Fastavu neuspokojila. Navíc dál nechtějí tým před jarním bojem o evropské poháry oslabovat. Do útoku si naopak vyhlédli Francouze Jeana-Davida Beauguela (24), jenž skončil v Dukle.

Na odchod dua „H“ – stopera Tomáše Hájka do Plzně a útočníka Harise Harby do jižní Koreje – už žádný z důležitých hráčů nenaváže. Ačkoliv záložník Vukadinovič o přestup do Slavie enormně stojí, Zlín mu nedá v zimě zelenou.

„To by musela přijít opravdu hodně hodně lukrativní nabídka,“ zdůraznil manažer Zdeněk Grygera. Ta, se kterou operují „sešívaní“, je daleko od zlínských představ.

Do úspěšného konce hodlá klub dotáhnout příchod Jeana-Davida Beauguela. Zatím jsou jednání v počátcích. Čeká se, až se francouzský habán domluví na ukončení smlouvy v pražské Dukle. Pokud se stane volným hráčem, dohodě se Zlínem by nemuselo nic bránit.

„Vyjádřil se, že by zájem měl,“ uvedl Červenka. „Hodně o něj stojím. Je to typ, který nás zajímá. Intuice mi říká, že by to s ním mohlo být dobré,“ dodal zlínský boss. Útočníkovo angažmá na Moravě je však zatím nejisté, na debatu o výši jeho platu dosud nedošlo.

