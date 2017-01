Fenin nechce končit s fotbalem: V Brně viděli, že normálně funguju

Pro upřesnění, nemůžete hrát pouze kvůli bolavému ramenu?

„Je to opravdu jenom kvůli tomu a udělal jsem to víceméně já sám. S trenérem Habancem jsme kamarádi a domluvili jsme se na tom. Přišel jsem za ním v pondělí tak, aby to vůči němu a Brnu bylo férové. Mohl jsem říct, že mi nic není, mohl bych hrát, ale vím, že bych byl limitovaný. Zbrojovka potřebuje pomoct teď, a to bych já nemohl, nebyl bych na sto procent připravený. Potřebuju se doléčit.“

O konci kariéry se tady ale nebavíme, ne?

„To určitě ne. Nepracoval jsem v Brně skoro půl roku, abych to pak zabalil, to by byla škoda. Makal jsem, připravoval jsem se tady a chtěl bych za to klubu poděkovat. Potřebuju ještě teď takové dva tři týdny, abych se dostal do optimální pohody a mohl zase naplno trénovat.“

Ještě aby jo, když je vám teprve 29 let...

„No jasně. Za ten půl rok jsem si dokázal, že to půjde. Navíc v kariéře jsem měl horší zranění jen zamlada, třísla. Jinak jsem byl zdravotně dobrej oproti klukům, kteří museli řešit kolena a podobně. Já se cítím dobře. Vůbec tu nemusíme řešit žádné otázky, že končím s fotbalem.“

Je to ve vaší situaci tak, že se budete poohlížet jinde, protože potřebujete angažmá kvůli živobytí?

„To vůbec. O tom to není.“

Protože vedle toho děláte skauta v Magdeburgu?

„Ne, to ne. Tam to vůbec není o penězích. Já jsem si hlavně sám zjistil, že mám fotbal rád, strašně rád. Myslím, že nejen tady v Brně lidi viděli, že jsem normální kluk, na kterého se dá spolehnout, že normálně funguju a ty věci kolem mě jsou leckdy přehnané. Teď budu mít kvůli ramenu malé zpoždění, ale nic, kvůli čemu by se bořil svět. Pořád pokračuju, věřím, že někdy naskočím. Třeba to bude i tady v Brně, ale to uvidíme, jak oni budou, nebo nebudou chtít. Potřebuju ještě minimálně čtrnáct dní do svých sta procent. Couvl jsem z toho sám, abych Brnu nepřitěžoval.“

Titulní strana deníku Sport • Foto Sport

