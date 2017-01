Van Kessel nemyslí na hostování: Chci hrát a porvat se o místo ve Slavii

"Je to spíš otázka pro trenéra. Přišel jsem do Slavie, abych hrál v základní sestavě. To je stále to, co chci. Jsem v tuhle chvíli stále tady, chci tu hrát a porvat se o to. Můj cíl se nemění," řekl novinářům Van Kessel po výhře 6:1 v přípravném utkání s Ružomberokem.

Do Slavie přišel v létě s vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy, podzim mu ale nevyšel podle představ. V červenobílém dresu zaznamenal jen čtyři soutěžní trefy a objevil se pouze v sedmi ligových zápasech.

"Je to těžké, protože jako hráč chcete zasáhnout do každého zápasu. Na druhou stranu tým vyhrával, z čehož jsem měl radost. Jsme jeden tým. Povedla se nám hlavně druhá půlka podzimu, takže myslím, že musím být spokojený. Chtěl bych hrát, ale rozhodnutí je na trenérovi," uvedl Van Kessel, podle kterého nebyl problém v tom, že by potřeboval čas na aklimatizaci.

<p><span>Útočník Gino van Kessel na podzim nenaplnil očekávání nejdražší letní posily fotbalové Slavie a od začátku zimní přípravy se spekuluje o tom, že by mohl odejít na hostování. Třiadvacetiletý reprezentant Curacaa však zůstává v kádru červenobílých a chce se porvat o pozici v mužstvu pro jarní sezonu.</span></p>

Ve čtvrtečním přípravném duelu s Ružomberokem nastoupil do druhé půle a vstřelil jednu branku. "V posledních dvou zápasech jsem hrál celkem dobře, proti Ružomberoku jsem navíc přidal branku. Myslím, že se to zlepšuje," konstatoval Van Kessel.

Slavia získala v zimní přestávce už šest posil. "Tým je s příchodem nových hráčů čím dál silnější. Ještě se sice musíme navzájem lépe poznat, ale myslím, že se nám to docela daří. Všichni dobře zapadli do týmu, vzali jsme je mezi sebe a navzájem se podporujeme," uvedl Van Kessel.

"Konkurence je samozřejmě vždy, když přijdou noví hráč. Přišli noví hráči do všech řad, takže každý musí být v pozoru. Musí naplno trénovat i hrát a pak už záleží jen na trenérovi, koho postaví v základní jedenáctce. Na podzim to ale bylo úplně stejné," dodal nizozemský rodák.

