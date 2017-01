Z týmu cítím sílu, řekl Holoubek. Spartě simuloval přesun do Rostova

Žádná pauza? Žádný problém. Fotbalová Sparta nastoupila k prvnímu přípravnému zápasu španělského soustředění hned den po příletu a Sturm Graz smázla pětibrankovým rozdílem. A to dalo trenérskému štábu hodně důvodů k optimismu.

Sparťané do španělské Valencie dorazili v pátek, v sobotu už se proháněli po hřišti v zápase s rakouským týmem Sturm Graz. To, že hráli tak brzo po příletu, mělo svůj důvod.

"Chtěli jsme to zkusit z toho důvodu, že to přesně tak bude v Rostově. I tam přijedeme, uděláme jeden trénink a jdeme hrát. Tak jsem přemýšlel. Čas uvidí, zda to byl dobrý nápad," řekl klubému webu David Holoubek, jeden ze sparťanských trenérů.

Trenér Sparty Holoubek po přípravě: Néstor je nadstandardní hráč • VIDEO iSport TV

Sparta nasázela soupeři pět gólů a v posledních čtyřech zápasech má skóre 19:1. Holoubek ale vyzdvihl defenzivní práci pražského celku. "Když dobře bráníš, máš dobrou výchozí pozici pro útok. To znamená, že když se dostaneš pod míč a získáš ho, máš před sebou všechno otevřené. To je alfa a omega fotbalu,“ vysvětloval sparťanský kouč.

"Máme tu tři desítky hráčů a všichni chtějí pracovat, z kolektivu cítím velkou sílu," pochvaloval si mladý trenér svůj kádr na začátku valencijského soustředění. Šanci znovu potvrdit jeho slova dostane Sparta v úterý, kdy sehraje zápas s maďarským Ferencvárošem.