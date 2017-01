Kauza Van Kessel: Slavii prý stál 40 milionů, teď ho nikdo nechce

Když v neděli vpodvečer odlétala výprava fotbalistů Slavie na soustředění do Španělska, seděli v letadla dorostenečtí reprezentanti Ondřej Žežulka a Daniel Krejdl a všech šest zimních posil. Místo ovšem nezbylo na nejdražšího hráče v kádru Gina van Kessela. Jeho šance dostat do na jarní sezonu do základní sestavy se tak rovná skoro nule. Řešení je odejít jinam. Jenže s jeho královským platem a astronomickou cenou se moc nabídek nerýsuje.