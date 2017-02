Pivarník: Hráč za 30 milionů, který je v lize rok? To je nepoměr

Byla to největší zimní přestupová telenovela. Kdo uloví libereckého Jana Sýkoru? Závod o 23letého fotbalistu vedla Viktoria Plzeň, odkud hráč pochází. Následně se však do jednání vložila pražská Slavia a svojí rapidně větší nabídkou 25 milionů korun dostihy vyhrála. Na to plzeňský kouč Roman Pivarník reagoval slovy, že takovou hodnotu dle jeho mínění hráč na českém trhu nemá a proto ani netlačil na to, aby klub nabídku zvýšil. „Vycházím z toho, jaké jsou rozpočty klubů,“ vysvětluje Pivarník v rozhovoru pro Sport.

Během jednání o Sýkorovi jste vyjádřil svůj názor na přeplácení hráčů a hned se ozval pan Tvrdík, že neznáte podrobnosti. Stojíte si za tím, že víc než 15 milionů se za českého hráče neplatí?

„Nechtěl jsem nikoho konfrontovat. Je to jen můj pohled trenéra. Chápu, že někdy se řekne patnáct a při vyjednávání může cena stoupat na osmnáct, na dvacet. Ale na české poměry jsou to obrovské peníze. Už jsem o tom mluvil, že hráči potřebují v Plzni, Spartě a Slavii zvládat trošku jiný tlak. A pokud uděláte hráče za takové peníze, tak ho musíte kupovat do základu. Jenže zvládnout to ve velké konkurenci není tak jednoduché. V případě Plzně by podobně drahý hráč musel být někdo, kdo rozhoduje zápasy, táhne mužstvo, chce se od něj víc než od ostatních. Aby prostě za takové peníze stál. A já nejsem přesvědčený, že jeden hráč (z Česka) by byl schopný okamžitě takhle pomoci.“

Čím to je? Tady není taková kvalita, aby se za hráče platily velké peníze?

„Neřekl bych, že není kvalita. Vycházím z toho, jaké jsou rozpočty klubů. Když si vezmete, že někdo z venku dá za našeho hráče sto milionů, tak je to nic, protože má miliardový rozpočet. Navíc si ho půl roku chystají a hrát začíná postupně. Hrozný nepoměr je, když máte český rozpočet a zaplatíte 30 milionů za hráče, který hraje ligu teprve rok. A ještě si myslíte, že bude okamžitě platný a klíčový.“

Třeba bude...

„Může se to stát, ale většinou to tak není. Adaptace hráčů ve špičkových klubech zabere určitý čas.“

Neobáváte se, že Slavia s čínským kapitálem nastaví nový trend?

„Možná, Slavia je hodně silná. Ale pak musíme najít takovou cestu, abychom dokázali vytipované hráče dostat do Plzně.“

Díky Slavii jsou ve hře o titul nově tři kluby, ale bodový náskok drží Plzeň. Jste favoritem?

„První jsme zaslouženě. Náskok jsme si vybudovali sportovně a ve velmi náročném programu. Věřím, že si s tím dokážeme herně i po psychologické stránce poradit. Plzeň je mužstvo, které má za sebou těžké zápasy jak o titul, tak v pohárech. Věřím, že tyto zkušenosti znovu dokážeme přetavit v titul.“

Jak moc se lze spolehnout právě na zkušenosti hráčů, kteří už tyto momenty zažili?

„Je to důležité. Pokud hrajete o nejvyšší mety, tak to hraje velkou roli stejně jako kvalita jednotlivců. Zažil jsem to jako hráč, takže vím, o čem mluvím. Vím, jak hráči reagují, když se láme chleba. Není jednoduché ten tlak zvládnout.“

Na jaře hrajete v jednom týdnu ve Zlíně a na Slavii. Bude právě tento moment rozhodující?

„To se ukáže, jak moc bude klíčový. Hned v úvodu si můžeme pomoci tím, že bodový rozdíl ještě zvětšíme a bude se nám hrát lépe. Anebo se náskok zmenší... Při kvalitě Plzně, Slavie a Sparty se může stát, že se budeme prát o titul do posledního kola.“