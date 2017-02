Místo tepla soupeř z přeboru. Čížek pálí za juniory, o konci nemluví

Na první pohled to nedává smysl. Klokani se na ligu připravují v tureckém teple a pomalu vše podřizují prvnímu jarnímu kolu, kdy se střetnou na Letné se Spartou. Jeden z nejzkušenějších hráčů jim však chybí. Osmatřicetiletý záložník Tomáš Čížek se rozhodl v kádru „zelenobílých“ skončit a raději trénuje a hraje s mladíky v juniorce.

Důvod? Ten ligový veterán tají. „Rozhovor? Ne, děkuji. O Bohemce zatím ještě ne,“ odpověděl na žádost iSport.cz ve středu po odehraném poločase proti ČAFC z pražského přeboru. Kdy se k celé kauze chce vyjádřit? „To ještě nevím,“ dodal tajemně a zamířil do šaten.

Místo slunného Beleku s prvním týmem zvolil přípravu s juniorkou, která je v mrazivé Praze. Záložník Tomáš Čížek se po konci v kádru prvoligových Bohemians 1905 udržuje v juniorském týmu, za který ve středu nastoupil i proti ČAFC a během prvního poločasu, který strávil na hřišti, přihrál na gól a jeden sám vstřelil.

Jedna velká záhada je to i pro samotného trenéra Miroslava Koubka a jeho svěřence. „Konkrétní důvod jeho konce mi neřekl,“ sdělil kouč Bohemians Sportu na soustředění v Turecku. „Netušíme, proč se tak rozhodl. On o tom nechce veřejně mluvit,“ uvedl záložník Dominik Mašek

„Začal sezonu v sestavě, pak se zranil. Uzdravil se a říkal jsem mu, že ho budu využívat na dvacet třicet minut. Bude mu devětatřicet let, na celý zápas už to v lize není. V přípravě normálně trénoval. Neviděl jsem, že by se dělo něco zvláštního,“ podivoval se Koubek.

S náhradou za Čížka vršovický celek neotálel. Z Dukly přivedl na hostování Ondřeje Vrzala, který je schopný nastoupit na kraji obrany či zálohy.