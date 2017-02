Šéf Slavie Tvrdík před jarem: o cílech, přestupech i návratu na Strahov

O cílech:

„Do jara vstupujeme v pohodě, s pokorou, v poslední době vyšly články expertů, kteří tvrdili, že i přes naše investice do kádru mají Sparta a Plzeň lepší, silnější a zkušenější týmy v boji o titul. I pan předseda Pelta řekl, že vyhraje Plzeň titul. Takže je asi hotovo (úsměv)… Tyto kluby tvoří týmy delší dobu, my jsme ve Slavii rok a půl. Do jara nevstupujeme jako favorit, jdeme do toho ale s chutí a můžeme jen překvapit.“

O Edenu a Strahovu

„Eden Arenu bychom chtěli představit jako náš stadion při posledním domácím utkání, což by mělo být 13. května proti Dukle. Mým tajným přáním je, aby to bylo až 17. května, kdy se hraje finále MOL Cupu. Usilujeme o to, aby se hrálo právě v Edenu a moc bych si přál, aby Slavia byla ve finále. Co se týká stadionu, máme pětiletou strategii pro klub a stadion. Ta popisuje obchodní a marketingové cíle. Nejprve ji však budu představovat majitelům.

Až bude stadion v našem vlastnictví, máme v plánu vybudovat muzeum, které by bylo jako trvalá expozice pro veřejnost. Poslední kolo odehrajeme kvůli koncertům v Edenu nejspíš na Strahově na stadionu Evžena Rošického. Jednáme s FAČR, která nyní pracuje na rekonstrukci stadionu, že bychom si stadion pronajali a využívali jej například pro zkvalitnění našich tréninkových jednotek.“

O nabídkách na hráče a přestupech

„Nabídek na naše hráče bylo hodně. Mám velkou radost, že stoupla hodnota hráčů a tím pádem i kádru. Doufáme, že investice do hráčů se ještě zhodnotí dalšími úspěchy. Těch nabídek bylo více než šest desítek. Naše strategie byla uvolnit pouze jednoho hráče z prvního týmu a to Jaromíra Zmrhala. Na něj však nabídka, kterou jsme si představovali my a on, nepřišla. Touhu jít za svým snem měl Antonín Barák a nabídku na něho jsme přijali.

Kdybychom přijali čtyři nabídky na hráče základní sestavy, vrátí se nám naše investice do celého kádru. Nyní přemýšlíme, že bychom začali s hráči uzavírat dlouhodobější smlouvy (na čtyři roky) a prosadili si do nich, že hráč musí v prvním období povinně zůstat v klubu.“

Michael Ngadeu o triumfu na Africkém poháru národů „Kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že vyhraji Africký pohár národů, tak bych si myslel, že se zbláznil a nevěřil mu. Je to dobrý příklad toho, jak se můžeme ve fotbale rozvíjet a zlepšovat. Děkuji Slavii a jejímu vedení za to, co všechno pro mě udělali.“

