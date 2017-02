Jarolím: Sportovně mi Čína ublížila, ale Dočkal může být opěvovaný

V Číně odehrál čtyři zápasy. Po půl roce to v zemi všudypřítomného Maa Ce-Tunga kvůli zranění a z rodinných důvodů Marek Jarolím zabalil, přestože lukrativní smlouvu podepsal na dva roky.



Doporučil byste Bořkovi Dočkalovi přestup do Číny?

„Když to beru zpětně, po sportovní stránce mi to spíš ublížilo. Ale druhá věc byly finance. Šel jsem tam v devětadvaceti a na takové podmínky bych v takovém věku asi jinde nedosáhl. Tamní liga úroveň má, jsou tam dobří trenéři, krásné stadiony, výborné tréninkové podmínky, ale nebude tolik na očích, nebude hrát evropské poháry.“



Jasně, ale je mu teprve 28 let, je reprezentant, neodpíská mu to definitivně kariéru?

„Sportovně si myslím, že ideální to není. Ani nevím, jak to jde skloubit s reprezentačními pauzami, s cestováním. Ovšem sportovně to krok dolů určitě je. Navíc pokud vím, v Číně podle nejnovějších předpisů může být na soupisce pět cizinců a snad jen tři mohou být na soupisce pro zápas. Ale zase na rozdíl od jiných zemí tam nehrozí, že by mu nevyplatili peníze. I když Drogba v Šanghaji nějaké menší problémy snad měl.“



Úrovní byste čínskou ligu přirovnal k jaké soutěži?

„Těžko se to porovnává, je to odlišný styl fotbalu. Díky západním trenérům a velkým jménům se to začíná zlepšovat, ale taktická vyspělost hráčů není taková. Samozřejmě ale mají rádi silné útočníky, hráče, co umí dávat góly. Z toho jsou úplně paf.“



Z tohoto pohledu by Bořkovi Čína mohla vyhovovat, ne?

„Ano. Myslím, že když dobře kopne standardku, dá hezký gól z dálky nebo nějakou pěknou finální přihrávku, bude tam hodně opěvovaný. To mají rádi.“



Vy jste svého rozhodnutí později litoval? V Číně jste odehrál jen čtyři zápasy.

„Měl jsem smlouvu na dva roky, ale po půl roce jsem požádal o předčasné ukončení. Měl jsem problém se svalem a do toho se mi narodil malý. Kvůli vzdálenosti bych s rodinou třeba rok nebyl a v prvním roce života bych tam malého asi tahat nechtěl. “



Jak jste se potýkal s čínštinou?

„Čínština je samozřejmě ohromě náročný jazyk, naučit se ho je na delší dobu. Ale díky ekonomické síle v týmu fungují překladatelé.“



Nemůže být potíž i s odlišnou mentalitou? Co třeba vás překvapilo?

„Množství lidí. I když je člověk zvyklý žít dejme tomu v Praze, tam se to několikanásobí. A kvůli tomu oni na sebe vůbec neberou žádné ohledy. Třeba při vystupování z metra či autobusu neexistuje, že má přednost ten, kdo vystupuje. To je mela hlava nehlava. Jsou na sebe tvrdí. Další věcí jsou třeba obchodní centra. Mají v nich třeba zimní stadiony, jsou tam luxusní restaurace s evropským jídlem, v tom problém mít nebude. I soukromé nemocnice jsou na vysoké úrovni. Ale životní prostředí je s naším nesrovnatelné. Máme tady krásné lesy, rybníky, máte kam se jít projít. Tam toho tolik není.“