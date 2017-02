Šlágr Slavie s Plzní je vyprodaný. Měl by překonat rekordní derby

Přestože do nedělního šlágru 19. kola fotbalové ligy a přímého souboje o první místo v tabulce mezi vedoucí Slavií a druhou Plzní zbývá ještě téměř týden, zápas je už nyní vyprodaný. Pražané o tom informovali na svých sociálních sítích.

Podle Slavie je možné, že se ještě uvolní některé nevyzvednuté rezervace z webu ticketportal. Do hlediště stadionu v Edenu by mělo dorazit více než 19 tisíc diváků, takže by měl padnout návštěvnický rekord této sezony. Dosavadním maximem je 18.397 fanoušků z derby mezi Spartou a Slavií v 8. ligovém kole.

Vítěz nedělního duelu by udělal velký krok k titulu. Slavia vede po drtivé sobotní výhře 8:1 v Příbrami tabulku o bod před mistrovskou Plzní, která má ale dohrávané utkání na hřišti Bohemians 1905 k dobru.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-45c23a75-76fb-9415-6e0d-9a22a1294ef0"><span>Slavia zaznamenala v Příbrami historicky vysoké vítězství 8:1. V dějinách samostatné české ligy dokázaly o sedm gólů vyhrát na hřišti soupeře dosud jen Teplice, které právě Slavii v srpnu 2013 porazily v Edenu 7:0. Červenobílí se U Litavky vyšvihli na první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Příbram - Slavia 1:8. Ngadeu dal hattrick, zářil i Sýkora • VIDEO iSport TV