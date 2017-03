Hit ligy nejen bolel! Z Hubníka tekla krev, Pavlenka se férově přiznal

Šlo o hodně. To bylo na hráčích Slavie a Plzně ve vzájemném utkání 19. kola ePojisteni.cz ligy od první minuty znát. Opatrnost vítězila na obou stranách, přesto se bylo na co dívat. Fotbalisté obou týmů totiž dostáli svým slovům a do zápasu dali všechno. Vyhecovaný šlágr tak nabídl mnoho důrazných soubojů, ostrých střetů, červenou kartu, ale také férového Jiřího Pavlenku. A nakonec přišlo i to nejdůležitější – rozhodující gól.