Vrba byl v Edenu. Pozornost šla trochu stranou, řekl Pivarník k spekulacím

Štve vás vyloučení Radima Řezníka, které Slavii hodně pomohlo?

„Je paradox, že hráč, který jde do útoku, dostane dvakrát žlutou kartu a oslabí tým. Z naší strany jde o fatální chybu. Takové zápasy rozhodují maličkosti a my nahrajeme soupeři na smeč. Zápas byl náročný a tohle bylo velké oslabení.“

Čím si vysvětlujete chyby, které jste během zápasu dělali?

„Byl to náročný zápas, měli jsme problém s prvním dotykem, většinou technický. Byli jsme pod tlakem, což není snadné, ale například při druhé žluté kartě Řezník vůbec pod tlakem nebyl, stačilo přihrát dřív, takže to je čistě jeho chyba.“

Mohlo hrát v utkání roli to, že jste přijeli pro remízu?

„Neřekl bych, že jsme přijeli pro bod. Chtěli jsme hrát aktivně, ale samozřejmě jsme dotáhli málo akcí do konce. Věděli jsme, že hrajeme venku, ale chtěli jsme si jít za výhrou a kdyby se to nepovedlo, tak bychom remízu brali.“

Cítil jste před zápasem tlak kvůli spekulacím o možném návratu Pavla Vrby do Plzně?

„Tlak? Jako trenér jste stále pod tlakem, to se netýká jen mojí osoby. Vím, že se spekuluje. Trochu mě to mohlo mrzet, protože pozornost šla trochu stranou.“

Co prohra na Slavii znamená pro vývoj ligy?

„To ukážou další zápasy. Musíme se z ní rychle probrat, čeká nás utkání doma (s Libercem – pozn. red.). Slavia se samozřejmě dostala do výhody, ale víme, že liga je náročná a ztratit body můžete s každým. Je ve hře ještě hodně bodů a uvidíme, jak zvládneme dohrávku s Bohemians.“

Proč má Plzeň momentálně takový problém v útočné fázi?

„Byl jsem spokojený, jak jsme dnes napadali a kombinovali, i když hra byla takticky svázaná. Oba týmy se snažily využít chyb soupeře, hrály hodně náročně. Venku ale nedokážeme hrát jako doma, kde si dokážeme vytvářet mnoho šancí. Venku nejsme třicet metrů od brány tak silní jako doma.“

Jak si vysvětlujete útlum Michaela Krmenčíka, kterému se dařilo na podzim?

„Michael zápas výborně odpracoval, proti Delimu, Ngadeuovi a Lüftnerovi to ale neměl snadné. Je to mladý hráč, který na podzim začal pravidelně nastupovat, určité výkyvy u takových hráčů jsou. Na tréninku pracuje výborně, ale samozřejmě má nedostatky, na kterých musí pracovat. Je důležité, aby se chytil góly.“

Čím si vysvětlujete vzestup Slavie?

„Dokázala poskládat výborné mužstvo, začala s tím už v minulé sezoně. Jsou schopni přivést ještě lepší hráče na posty, kde už mají dobré hráče, v tom jsou obrovsky silní. Mají hodně vysokých hráčů, takže dokážou hrát fyzicky náročný fotbal a dokážou si pomoct standardními situacemi. My samozřejmě procházíme také určitou přestavbou s podmínkami, jaké máme. Snažíme se držet na špici, ale už počtvrté v sezoně se nám stalo, že jsme dohrávali oslabení.“

