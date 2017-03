Z psance se stal hrdinou. Baroš nedal penaltu, pak Liberec nastartoval gólem

Jak moc se vám ulevilo?

„Pro nás to bylo určitě důležité utkání, potřebovali jsme ho vyhrát, zvládli jsme to, takže se nám všem ulevilo. Máme teď dva těžké zápasy, Plzeň venku a Slavii doma. Troufám si říci, že kdybychom nevyhráli, byla by to pro nás kritická situace. Ale myslím si, že jsme byli po celý zápas lepší a jen škoda, že jsme nevyužili více brejků. Mohli jsme zápas rozhodnout dříve, takhle jsme se zbytečně strachovali až do konce.“

Na konci prvního poločasu jste neproměnil pokutový kop. Co jste měl udělat lépe?

„Hruška mi to vystihnul, šel dopředu a vytáhl mi to. Buď jsem to měl dát výš, nebo úplně po zemi. Dal jsem mu to pro něj ideálně, takže z mojí strany to byla chyba. Jsem rád, že jsem to ještě do poločasu odčinil, když Potočný s Bartlem udělali pěknou akci a já jsem tam zabíhal před prázdnou bránu, kam mi to Dan krásně předložil. Jsem rád, že jsem to odčinil a že jsme dokázali tři body urvat.“

Liberec - Příbram: Baroš neproměnil penaltu

Byl to rozhodující moment?

„Rozhodující byl ve finále až ten Egonův gól. (usměje se) Ale samozřejmě jít do kabiny s jednogólovým vedením a ještě po neproměněné penaltě bylo pro psychiku velmi důležité, protože kdybychom začínali druhý poločas za stavu 0:0, možná by bránili ještě víc. Ale to se naštěstí nestalo. Ve druhém poločasu jsme mohli hrát klidněji a myslím, že jsme hráli dobře. Akorát musíme víc dotahovat šance.“

Jak tahle výhra pomůže do dalších utkání po psychické stránce?

„Jak jsem říkal, pro nás to bylo stěžejní utkání, které jsme potřebovali po prohraném utkání v Brně za každou cenu vyhrát. Máme teď devatenáct bodů a trochu se můžeme uklidnit. Čekají nás nyní dva těžké zápasy s dvěma prvními mančafty. A jak v Plzni, tak doma se Slavií budeme chtít bodovat. Myslím, že tým je tady kvalitní, i teď jsme hráli dobře. Musíme jen trochu více dotahovat brejky či šance, které máme, dát do finální fáze více kvality. Dostaneme se tam, ale chybí nám finální přihrávka. Myslím, že tým je poskládaný dobře a ukázal, na co má. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Liberec - Příbram: Baroš si spravil chuť, Liberec vede 1:0

CELÝ SESTŘIH: Liberec - Příbram 2:1. Domácí ukončili čekání na výhru