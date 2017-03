Chybí nám lehkost, mrzelo Pivarníka. Zraněný Hejda skončil na infuzích

Jak hodnotíte utkání s Libercem?

„Do zápasu jsme šli s tím, že hrajeme doma, chceme dominovat, vytvářet si šance po stranách. To se nám dařilo, co nás trápí, je ještě lepší finální přihrávka do vápna a prosazení hráčů v šestnáctce. Dostali jsme se do vedení 1:0, měli zápas pod kontrolou a snažili se hrát dopředu. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, v takovém zápase to potřebujete. Ve druhém poločase se nám nepodařilo proměnit další příležitosti. Jak se blížil konec zápasu, soupeř riskoval a hrál s velkým rizikem. V závěru jsme museli dohrávat o jednoho hráče méně. Jsem rád, že jsme zápas zvládli a zvítězili.“

Jak je na tom Lukáš Hejda, který utkání opouštěl na nosítkách?

„Hejda dostal kolenem do nervu okolo kyčle, momentálně se nemůže ani pohnout. Odjel sanitkou na vyšetření do nemocnice, musí zůstat na infuzích, aby se mu to uvolnilo. Pak půjde na magnetickou rezonanci, kde se zjistí, jestli se mu něco stalo. V závěru jsme vyčerpali tři střídání a hráli o jednoho hráče méně. Liberec se k nám snažil dostávat dlouhými balony nahoru. Tomáš Poznar má výšku, chtěl jsem po něm, aby to na stoperu zvládl uhlavičkovat pryč, to si pohlídal.“

Co říkáte na vaši branku, která padla při Krmenčíkově ofsajdu?

„Stojím sedmdesát, osmdesát metrů od brány a z úhlu, ani nevím, jestli to byl vlastní gól nebo kdo to dával.“

Proč jste se rozhodl postavit Krmenčíka a Bakoše?

„Chtěl jsem tak pomoct jednomu útočníkovi s tím, že budou ve dvojici. Dokážou si víc pomáhat, vyvářet si prostor v šestnáctkách. Hůř se to brání, dva stopeři pak nejsou schopní se zabezpečovat. Chtěl jsem, aby tam chodily centry, aby hráči byli zásobovaní balony a vytěžili z toho gól. To první se naplnilo, to druhé, aby útočníci dali góly, bohužel ne.“

Proč byl Andreas Ivanschitz jen na tribuně?

„Je nás tady dvacet hráčů, na lavičku může být jen šestnáct nominovaných. Potřebujeme hráče rotovat, aby to nevycházelo na ty samé. Stejně jsme to dělali i na podzim, jinak to nejde. Aby byla stejná šestnáctka, docházet k tomu dál.“

Ulevilo se vám, že jste vyhráli za tři body?

„Potřebovali jsme to zvládnout. Víme, že nás čekají další zápasy, potřebujeme se nachystat na středu na Bohemians. Uvidíme, jak na tom budou hráči po zápasu zdravotně. Vítězství nám snad pomůže, abychom byli dopředu klidnější.“

S čím jste spokojený a s čím ne?

„Chybí mi lehkost hráčů. Systémově nevidím problém v defenzivě, ale když jdeme dopředu, jsou situace a můžeme to uhrát jinak, ztratíme balon a musíme zpátky. Chybí mi lehkost v myšlení hráčů, schopnost vybrat správné řešení a dávat góly. Útočníkům s nimi naroste sebedůvěra, to v naší hře chybí. Příležitostí a přihrávek do vápna je velký počet, bohužel góly nepadají.“