Smutný Koubek: Nepamatuji si naši šanci. Spartě chybí lídr i centimetry

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 68. Da Silva Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman (C) – Mareš (77. M. Vukadinovič), Valenta (90+4. Čmovš) – Jánoš, Železník (61. Magera), Fabián – Přikryl. Hosté: Koubek – Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Hybš – Konaté, Sáček (46. Vácha), Čermák (46. Albiach), Mareček (C), V. Kadlec (76. Holzer) – Josef Šural. Náhradníci Domácí: Levin, Chramosta, Magera, Čmovš, Vukadinovič, Keresteš, Vejmola Hosté: Bičík, Albiach, Holzer, Vácha, Vatajelu, Frýdek, Nový

„Nevím, soustředil jsem se na sebe a tak by to podle mě mělo být. Každý by měl začít u sebe a koncentrovat se na svůj výkon. Doma jsme dvakrát vyhráli, venku se nám nedaří. Dnes jsme prospali první poločas, kdy se Boleslav dostala na koně a byla lepší. Její gól, který dotlačila do branky ze standardní situace, už pak pramenil z toho, že byla lepší. Nepamatuji si ani, že bychom měli nějakou šanci. Nemůžeme vyhrát, když nedáme gól.“



Nezaváhal jste u té inkasované branky?

„Je to o rozhodnutí. Já se rozhodl, že vyběhnu, jenže mě zbrzdili dva hráči a potom jsem se nedostal k míči naplno. Boleslav hrála dobře, podle mě našla naší slabinu při standardních situacích.“

<p><span>Fotbalisté Sparty prohráli ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 0:1 a dali šanci Slavii s Plzní zvýšit náskok v čele tabulky. O výhře domácích rozhodl stoper Douglas da Silva a středočeský celek tak ukončil sérii devíti zápasů za sebou bez vítězství trvající od října a Pražany porazil poprvé od dubna 2012. Čtvrtá Boleslav navíc snížila ztrátu na třetí Spartu na čtyři body.</span></p> CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 1:0. Zmar Letenských, střelec Da Silva a řádění chuligánů

V sestavě jste měli plno hráčů menšího vzrůstu, nechybí týmu centimetry navíc?

„To asi každý vidí, když nastoupíme… Nevím, jaký průměr měla Boleslav, když na hřiště přišel ještě Lukáš Magera, ale my máme tak 175 cm max. Musíme si pomoci jinak při těch standardkách, dostat ty hráče dál od brány, aby nezakončovali z takové blízkosti. Ty rohy jsou pro nás těžké, když máme třeba o 15 čísel menší hráče než soupeř.“

Říkal jste, že si nevybavíte žádnou vaší šanci, čím to je?

„Do strany se třeba dostaneme, máme souboje jeden na jednoho, dva na dva, ale pak přichází ten problém, jestli centrovat, nebo to vyřešit nějak jinak. Je to i tím naším sebevědomím. Po těch prohrách si ne každý věří. Nesmíme koukat kolem sebe a čekat, že to někdo vezme za nás, ale vzít do svých rukou a jít do všeho po hlavě. Když to nejde fotbalově, tak to aspoň urvat, jako tomu bylo třeba doma.“

Co říkáte na tu bouřlivou atmosféru. Dnes na vás fanoušci opět pískali a navíc i přerušili zápas.

„Nepomáhá nám to.“

Mladá Boleslav - Sparta: Douglas se prosadil po rohu hlavou a Mladá Boleslav vede 1:0

A jak z toho všeho ven?

„My jsme hráči a musíme se soustředit na to, co se děje na hřišti. Musíme se odrazit k nějakému dobrému výkonu, který nás nastartuje. Jsme ti samí hráči, kteří na podzim zvládli vyhrát třeba šest zápasů v řadě.“

Nechybí současné Spartě lídr, který by hráče na hřišti usměrnil?

„Máme buďto mladé kluky, nebo takové, kteří nejsou zvyklí na hřišti mluvit na druhé. Když na to někdo nebyl celý život zvyklý, tak těžko ho teď změníte. Jde o to, jestli se nám podaří to v někom probudit, aby se vyšvihl a dirigovat hráče kolem sebe. Je to tak, že nebudu dirigovat, když sám nepodávám dobrý výkon.“

Mladá Boleslav - Sparta: Vukadinovič udeřil do obličeje Michala Kadlece a dostal žlutou

Mladá Boleslav - Sparta: Fanoušci Sparty řádí, odpálili velkou dýmovnici

Mladá Boleslav - Sparta: Michal Kadlec zazmatkoval a daroval Boleslavi roh, z něhož padl gól

Mladá Boleslav - Sparta: Douglas se prosadil po rohu hlavou a Mladá Boleslav vede 1:0

Mladá Boleslav - Sparta: Valenta prodloužil míč na Mageru, ten hlavičkoval mimo

Mladá Boleslav - Sparta: Šeda vyrazil prudkou Karavajevovu přihrávku

Mladá Boleslav - Sparta: Konatého střelu zastavil Stronati

Mladá Boleslav - Sparta: Železník zaváhal a jeho střelu stihl zblokovat Michal Kadlec

Mladá Boleslav - Sparta: Konatého střelu ve velké šanci zblokoval Fleišman

Mladá Boleslav - Sparta: Mareček vypálil z dálky mimo boleslavskou bránu