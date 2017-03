Lüftner porazil "své" Teplice: Nejhorší výkon Slavie, ale máme další krok

Poprvé od zimního přestupu se postavil proti Teplicím, za které odehrál pět sezon v české nejvyšší fotbalové lize. Michael Lüftner proti bývalým spoluhráčům zažil v dresu Slavie zdařilé utkání a přispěl k výhře 2:1. „Určitě mě to bude něco stát. Kluky z Teplic jsem pochválil, předvedli dobrý výkon,“ řekl stoper po zápase.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Milan Škoda, 87. Vaněček Hosté: 30. Fillo Sestavy Domácí: Pavlenka – Bořil, Deli, Lüftner, Flo – Sýkora, Hušbauer (82. Barák), Ngadeu, Zmrhal (72. Tecl) – Mešanović (63. Van Buren), Milan Škoda (C). Hosté: Chudý – Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob – Soungole, Kučera – Fillo (C), Hora, Vošahlík (85. Vachoušek) – Červenka (77. Vaněček). Náhradníci Domácí: Kovář, Bílek, Barák, Mingazov, Ščuk, Tecl, Van Buren Hosté: Plachý, Hyčka, Kodeš, Nivaldo, Ciskaridze, Vachoušek, Vaněček

Jak moc těžký zápas to s Teplicemi byl?

„Předvedli jsme asi nejhorší výkon na jaře, ubojovali jsme to vůlí. Teplice na nás byly připravené, hrály opravdu dobře a musím je pochválit. Důležité jsou tři body, máme splněný další krok k našemu snu.“

Proč vás ze začátku Teplice přehrávaly?

„Dělali jsme hodně individuální chyby v rozehrávce, byli jsme hodně roztažení. Měli jsme při jejich šancích štěstí.“

Zatrnulo vám při velkých šancích Teplic?

„Hlavně v druhé půli, když tam Honza Krob nedal do prázdné brány, to mi zatrnulo hodně. Po téhle šanci jsme zapnuli na plné obrátky, dostali jsme je pod tlak a nakonec to tam spadlo.“

Zápas pro vás byl určitě speciální…

„V Teplicích jsem byl u A týmu pět let, jsem jejich odchovanec. Při zápase na mě kluci různě pokřikovali. Já jsem se soustředil na to, že chceme vyhrát.“

Slavia posedmé v řadě zvítězila, Teplice porazila 2:1. Ukázala přitom mentální sílu, protože v zápase nebyla lepším týmem a rozhodující gól přinesl až závěrečný nápor červenobílých. Jejich náskok na čele tabulky už je zase čtyřbodový.

Hecovali jste se s bývalými spoluhráči i před zápasem?

„S pár kluky jsem vyměnil několik SMS. Psali, že nás vyklepnou. Musím je ale pochválit, hráli dobře. Ale my jsme to ubojovali silou.“

Kolik vás dnešní výhra bude stát?

„Něco mě to stát určitě bude. Spoluhráči už si mě dobírali, tak donesu nějaké občerstvení nebo něco zaplatím.“

Zatím jste nastoupil do všech jarních utkání, cítíte větší jistotu?

„Jistotou bych to nenazval. Tady jsem ve Slavii, kdybych dneska zahrál špatně, tak příští zápas hrát nebudu. Všichni jedeme za týmovým úspěchem. Je nás tu hodně kvalitních hráčů, takže každý může zastoupit každého."

Jak je těžké bojovat o udržení prvního místa?

„Věděli jsme, že Plzeň vyhrála. Teď jsem se dozvěděl, že Sparta prohrála, máme na ní devět bodů, což je super. Jedeme dál.“

