Habanec ke gólmanovi Bohemians: Sám uzdržoval 15 minut a kartu nedostal

Do fotbalového Brna se vrátily podzimní časy. Zbrojovka navázala na svoje zbytečné domácí ztráty z první části sezony, a po Hradci Králové, Spartě, Jihlavě, Příbrami a Karviné remizovala bez branek na svém hřišti i s Bohemians 1905. Trenér Brňanů Svatopluk Habanec nebyl s výsledkem spokojený a rýpnul si navíc do brankáře hostů Tomáše Fryštáka, že hodně zdržoval.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Melichárek – T. Jablonský, Kijanskas, Pavlík, Štohanzl (88. Přichystal) – Polák, Zavadil (C) – Lutonský (62. Michal Škoda), Tashchy, Olansunkanmi (57. Litsingi) – Řezníček. Hosté: Fryšták – Dostál, P. Buchta, Krch (C) – Švec, Havel, Hubínek, Jindřišek – Berger, Marković (70. Kabajev, 89. Kuchta), Luts (46. Šmíd). Náhradníci Domácí: Veselý, Šural, Buchta, Sedlák, Litsingi, Přichystal, Škoda Hosté: Kuchta, Jirásek, Šmíd, Nitrianský, Mašek, Kabajev, Šrámek

Brňanům proti „klokanům“ nepomohlo, že hráli od 42. minuty přesilovku. Pražané do zápasu už vstoupili s pěti obránci, a po vyloučení Bergra zalezli ještě víc.



„Některé typy našich hráčů jsou rychlostní, hrát do plných je pro ně neznámá. Po vyloučení, kdy Bohemka přešla do ještě hlubšího bloku, jsme nedokázali mít víc šancí a šestnáctce jsme byli prakticky neškodní. I do obrany se dá prosadit líp. My jsme se neprosadili,“ hledal příčiny domácí ztráty Habanec.



Největší šance Zbrojovky přišly v 65. minutě, kdy Polákovu hlavičku zázračně na brankové čáře kryl gólman Fryšták a dorážku Litsingiho vyrazil z prázdné branky kapitán hostí Krch.



„Po celý zápas jsme měli převahu, diktovali jsme tempo hry. Ve druhém poločase to už byl totální tlak, kdy oni jen kopli balon dopředu a my jsme se vrátili k jejich obléhání. Ale musíme tam dávat lepší balony ze stran. A když je tam už dáme, musí být koncovka daleko důraznější. Ze dvou ze tří metrů tam ten balon prostě dotlačit musíme,“ zvedl hlas brněnský kapitán Pavel Zavadil.

Zbrojovka Brno na své půdě ve dvacátém kole přivítala Bohemians. Klokani čekají na ligový gól už 536 minut a naposledy skórovali v listopadovém utkání se Slavií. A gólu se nedočkali ani ve 20. kole. Utkání se Zbrojovkou Brno skončilo 0:0.

Míč dopravili domácí do sítě v 15. minutě, kdy si ale útočník Řezníček nepohlídal postavení za obranou a akci anuloval odpískaný ofsajd.Tutovku měli domácí i poté, co šli taky do deseti po vyloučení Taščiho. Na rozdíl od základní sestavy, kdy se vedle přemotivovaného Taščiho moc neukázal ani tentokrát nezvykle slabě hrající Ashiru, se Habancovi podařila střídání.

Škoda i Litsingi hru rozhýbali, ze strany létalo před branku Pražanů víc nebezpečných balonů. Litsingi po Škodově centru trefil hlavou tyč. „Klokanům“ docházely síly, v závěru se soustředili na ubránění bodu a to se jim povedlo. Což se samozřejmě Habancovi nemohlo líbit.



„Trenér Koubek mluvil o štěstí, byl rád za bod,“ nadhodil brněnský trenér. A dodal: „Místo devadesáti pěti minut se hrálo tak pětasedmdesát. Sám gólman Fryšták zařídil, aby se patnáct minut nehrálo, a to bez žluté karty.“