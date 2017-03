Koubka trápí před Plzní ofenziva, ale chce body. Podpory slávistů si váží

Hrál byste doma raději proti mistrovské Plzni v původním termínu?

„Z našeho pohledu jsem s tím náhradním spokojen. Teď jsme dělali cenné body z těžkých zápasů v Jablonci a v Brně, to se počítá. Z psychologického hlediska je nynější situace pro nás příznivější, než když jsme měli hrát s Plzní po dvou porážkách doma s Teplicemi a v Karviné.“

Změnila se i sestava. Koho z podzimní byste nyní přivítal?

„Přišli jsme o dva ofenzivní hráče, Martin Hašek je zraněný, odešel Jan Holenda, ten by ovšem proti své Plzni stejně nemohl nastoupit. Bohužel Siim Luts nemá formu jako na podzim, zranil se v zimní přípravě, marodil přes měsíc a na jeho sportovní formě je to vidět. Chybí nám drajv.“

Plzeň jste chtěl překvapit změnou rozestavení, přechod na pět obránců jste připravoval už na tento zápas. Věříte, že může zafungovat, když už je prokouknutý?

„My právě přechodem na jiné rozestavení řešili střeleckou nemohoucnost, která nás provázela už na podzim. A jsem trošku zklamaný, protože v zimní přípravě jsme sázeli gólů docela dost a změna systému se jevila silnější, než ve skutečnosti asi je. Proto apeluju na osobní výkony hráčů, musí zvýšit drajv, důraz. Vyvinout větší tlak na soupeře před šestnáctkou a v ní.“

Zbrojovka Brno na své půdě ve dvacátém kole přivítala Bohemians. Klokani čekají na ligový gól už 536 minut a naposledy skórovali v listopadovém utkání se Slavií. A gólu se nedočkali ani ve 20. kole. Utkání se Zbrojovkou Brno skončilo 0:0.

Říká se, že si Bohemians mohou dát nad stadion plakát: Hledáme útočníka!

„Ty hledá každý tým. V zimě přišli hráči, od kterých jsme čekali víc. Ale Jevgenij Kabajev, jenž přišel z estonské ligy, se také během přípravy zranil, nemá potřebnou formu, náš problém nevyřešili ani Miroslav Markovič, ani Jan Kuchta. Loni byl útočný potenciál mnohem vyšší, odešli hráči, kteří mají miliardovou cenu. Schick září v Itálii, Mosquera kope za špičkový kolumbijský klub, Acosta za mexický. Nepodařilo se nám plně je nahradit.“

Plzeň v závěru podzimní sezony jela, vyšvihla se do čela tabulky. Nyní trochu na lesku ztrácí a není nijak přesvědčivá. Není to pro vás výhoda?

„Plzeň je silné mužstvo v každém momentě, jen se jí zasekla koncovka. Ale na jaře kromě Slavie a Karviné nedává góly nikdo, my také ne. Proč se jí nedaří a má neklidnější období, je otázka pro její realizační tým. Každopádně není na kolenou, nadále zůstává kandidátem na titul, mužstvo má vnitřní sílu. O to víc půjde na hřiště zaťaté a bude se snažit stáhnout náskok Slavie. Ale my se chceme vzepřít, body potřebujeme a hrajeme doma. Defenziva nám funguje, v ofenzivě jsme snad schopni udělat víc.“

Co pro vás znamená, že vás čekají v týdnu dva zápasy?

„Je to náš první anglický týden, pak ještě přijde MOL Cup. Jsme ale běhavé mužstvo, první dvě jarní kola jsme byli v tomto ukazateli nejlepší. To není z páry nebo vody, to přinesla vysoká trénovanost. Jestli máme nějakou silnou stránku, tak je to kondice. Nevidím v tom proto problém.“



Chystají se vás podpořit slávističtí fanoušci. Pomohou mužstvu?

„Počítat umím, je mi jasné, o co jim jde. Ale dobré domácí prostředí je vždycky bonus. Jen ať přijdou a předají nám část červenobílé energie. Ublížit nám rozhodně nemohou.“