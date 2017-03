Vůch pyká za prostředníček, zaplatí desetitisíce: Přestřelil jsem, mrzí mě to

Přestřelil a dobře to ví. Egon Vůch se Liberci omluvil za nemístnou reakci, když nebyl nominován na duel se Slavií. V áčku zůstává s podmínkou, klub mu napařil pokutu. „Mrzí mě to,“ řekl viník. A hlavně, záložník si ztížil pozici. Do jara šel totiž s tím, aby ukázal, že v létě do něj stojí investovat, na severu hostuje z Plzně. „Po tomhle extempore toho musí ukázat mnohem víc,“ tvrdí sportovní ředitel Slovanu Jan Nezmar.

Předstoupil před vedení klubu i spoluhráče a omluvil se za svou reakci na sociální síti. Tam Egon Vůch umístil zdvižený prostředníček poté, co nebyl nominován k zápasu se Slavií. S větou, že je to ubohost.

„Určitě jsem přestřelil tím, co jsem zveřejnil a napsal. Byl jsem v takových emocích, že jsem si ani neuvědomoval, co můžu způsobit a jaký to může mít dopad, stejně to, jak špatnou reklamu si udělám. Mrzí mě to, nemyslel jsem to tak,“ kál se Egon Vůch, jenž se zároveň dozvěděl i výši trestu.

„Egon dostal pokutu. V rámci A-mužstva bude dál fungovat s podmínkou a pak ještě dostal specifický trest, něco v podobě veřejně-prospěšných prací,“ prozradil sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.

Podle informací deníku Sport se finanční sankce počítá v řádech desítek tisíc korun. Dodatečným trestem je práce v klubu s mládeží. „Měl bych být tento týden každý den na jejich tréninku. Neberu to však jako trest,“ specifikoval hříšník.

Kauza uzavřena, jenže následky prchlivého chování může technický záložník pocítit i v létě. Proč? Na severu Čech hostuje do konce této sezoně z Plzně a není zatím jisté, zda bude u Nisy pokračovat. Za šikovného hráče by musel Slovan Viktorii zaplatit zhruba šest milionů korun.

„Do jara šel v pozici, že nám musí sportovně ukázat, že má cenu do něj peníze investovat. A samozřejmě tímhle extempore se jeho pozice ztížila a musí toho ukázat mnohem víc,“ vysvětlil Nezmar.

Egon Vůch opustil den před utkáním se Slavií trénink a trenér Jindřich Trpišovský ho pak k sobotnímu utkání nenominoval. „Po třech minutách kvůli zdravotním problémům odešel z tréninku, neabsolvoval ho a tím pádem pro mě nebyl připraven k utkání a nominace se ho tedy netýkala. Jak má zkraty na hřišti, tak je někdy má i v soukromí, někdy rychleji činí, než myslí,“ pověděl Trpišovský, který má s Vůchem specifický vztah. Vedl ho již jako dorostence v Bohemians 1905 a dokonce mu zachraňoval kariéru před předčasným koncem, za 80 tisíc dohodil do třetiligové Hlavice.

„Omluvil jsem se i panu Trpišovskému, určitě jsem to tak nemyslel,“ uzavřel Vůch. Do životopisu si však zapsal další průšvih.