Uhrin před derby: Kvalita je na straně Slavie, ale Sparta má jednu výhodu

Není to tak dlouho, co se na derby pražských „S“ připravoval jako trenér Slavie, nyní už je ale Dušan Uhrin mladší jen pozorovatelem. To nemění nic na tom, že oba týmy pozorně sleduje. A před nedělním duelem favorizuje domácí Slavii. „Je o dva kroky napřed,“ tvrdí Uhrin v rozhovoru pro iSport TV. Proč? A jak prožíval svůj konec v pražském klubu? Podívejte se.