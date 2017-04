Rada: Bod z derby je ztráta! Na takovou penaltu si musí sudí věřit

Měl dva týdny na to, aby vyladil Spartu před derby na Slavii. A částečně se mu to i povedlo. Po trefě Václava Kadlece se zdálo, že si svěřenci Petra Rady odvezou z Edenu všechny tři body. Jejich plány však zhatil pokutový kop po souboji Ruslana Mingazova s Vjačeslavem Karavajevem v poslední minutě zápasu. Ten Milan Škoda proměnil a utkání skončilo smírně 1:1. „Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli. Byli jsme lepším týmem,“ mrzelo po zápase kouče Letenských.

Dřeli do posledních chvil. Domácí Slavii nedovolili ofenzivní choutky, v neděli neřádila jako proti ostatním ligovým týmům. Výkon sparťanského mužstva se od posledního zápasu se Zlínem (0:0) rapidně zlepšil. „S výkonem jsem velmi spokojený. Hráčům jsem poděkoval za to, jaký fotbal hráli. Myslím si, že odvedli dobrou práci,“ hodnotil zápas letenský kouč.

Rozmrzelý byl z vyrovnávací penalty Milana Škody. Sudí Pavel Franěk ji nařídil po souboji Vjačeslava Karavajeva a domácího Ruslana Mingazova v poslední minutě zápasu.

„Chci se na to ještě podívat, ale něco vám řeknu. Hraju profesionální fotbal 20 let, byl jsem i v reprezentaci, a pokud se rozhodčí odváží nařídit penaltu v 90. minutě, musí být přesvědčený na milion procent. Pokud ne, ať nepíská,“ vyjádřil se Rada ke spornému okamžiku.

Rada: Rozhodčí musí být přesvědčen na milion procent, když pískne penaltu v 91. minutě derby

„Nechci vynášet předčasné soudy, to je otázka pro někoho jiného. Já budu dělat fotbal dál 20 let, ale musí se dělat poctivě. Jinak to nebude mít cenu,“ dodal hostující kouč.

Na dotaz, zda bere nedělní remízu 1:1 jako ztrátu, ani chvíli neváhal. „Určitě,“ odpověděl rázně. Potěšilo ho, že Slavia minimálně hodinu působila na trávníku neškodně. „Doma umí být nepříjemná, ale do 50. minuty si nic nevytvořila,“ pochválil své svěřence jindy přísný kouč.

Letenským v Edenu vycházela i zvolená taktika, se kteru měli domácí problémy a nedařilo se jim tolik v ofenzivě. „Věděli jsme, že využívají nakopávaných míčů, které poté sbírají záložníci. Viděli jsme to v zápase s Plzní, kde Barák či Hušbauer brali balony z druhé vlny. Proto jsme hráli více vysunutě a snažili se držet míč. Dost situací jsme přerušili dobrým presinkem, ale i čistou hrou v obraně. Hráči to dobře ustáli,“ uvedl Rada.

Ten musel v den zápasu překopat sestavu, jelikož se mu na ranním tréninku zranil stoper Ondřej Mazuch. „Vypadá to na něco vážnějšího. Je to nepříjemné, měli jsme jediného vysokého hráče a ten nám vypadl. I proto jsem rád, že to tým proti vysokým slávistůmu zvládl,“ řekl sparťanský trenér.

Slavia svou roli favorita v derby se Spartou nepotvrdila. Letenští vedli po gólu Václava Kadlece, domácí působili celý zápas matným dojmem a vyrovnali až z kontroverzní penalty v nastavení. Remíza nejvíc potěší Plzeň, která i přes vlastní výsledkové klopýtnutí udrží první místo v tabulce.

Trenér Slavie Šilhavý: Proti Spartě jsme nezvládli roli favorita

Sparťanský střelec Kadlec: Náš výkon byl na hranici sebeobětování

Škoda: Druhý poločas nám nevyšel, o gól jsme si koledovali

Lüftner: Strašně nás mrzí, že jsme nevyužili zaváhání Plzně

Slavia - Sparta: Slavii šokoval Kadlec – napálil balon do brány a Sparta vede 1:0

Slavia - Sparta: Radu rozčílila penalta, řval na rozhodčího