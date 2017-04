Pozor! Liga chce víc trestat simulanty. Hráčům hrozí stopky i pokuta

Vedení fotbalové ePojisteni.cz ligy navrhuje do novely Disciplinárního řádu bod, který by dodatečně trestal simulování hráčů. Ti hráči, jejichž filmování bude odhaleno na základě opakovaných záběrů, by mohli být trestáni až dvouzápasovým zákazem činnosti a peněžitou pokutou do výše 100 000 korun.