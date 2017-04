Skvělý i zlý Tatar. Mingazov si říká o významnou pozici ve Slavii

Zdálo se, že ho kádrové vlnobití podemele. Ale udržel se, je zřejmě zdatný surfař... Ruslan Mingazov se vylízal ze zranění a i v těžké konkurenci se dere zpátky do docela důležité role. Ve dvou soutěžních zápasech po sobě skóroval, a měl i další podíl na slávistických bodech. I když dost kontroverzní.

„Ruslan v posledních zápasech ukazuje svoje schopnosti,“ kývl na solidní formu 25letého Turkmena kouč Jaroslav Šilhavý.

Bylo to po pohárovém zápase s Karvinou. Pohodová výhra 5:2, Mingazov ve skvělé akci. Jako víla ladně proskočil hostující obranou a brankáře pak vykoupal cizelérským lobem. Jenomže...

Vymyslel sice i pátý gól pro Jana Bořila, ale v té chvíli se v něm zase prodrala na povrch kontroverznost, která se kolem něj v posledních dnech točila. Nedbal zranění Marka Janečky, upaloval na bránu a Slavia pak zvýšila skóre.

„Pro mě je tohle chování absolutně nepřijatelné,“ naštval se kouč Karviné Jozef Weber, že Mingazov neodkulil míč sportovně za lajnu. „Jednoznačně nesportovní chování. Zahraniční hráči by naší lize měli dát jinou kvalitu,“ jel Weber dál. Na hráčovu obranu, o Janečkově sesunu opravdu nemusel vědět.

„Říkal mi, že Janečku neviděl, jinak by míč určitě zakopl. I pomezní sudí nám říkal, ať hrajeme dál, že nejde o vážné zranění,“ bránil ho v tom duchu Šilhavý.

Na jednu stranu může jít o ochranitelský efekt, na druhou je slávistický trenér do jisté míry osudovým spojencem Mingazova. Všiml si ho už v době, kdy trénoval Slovan Liberec. V předkole Evropské ligy v červenci 2013 postoupil se Severočechy přes Skonto Riga, a mladý Turkmen v lotyšském týmu ho uhranul. Nevzal si ho hned, až o rok později, když vzal nabídku sousedů z Jablonce. A s ním se pak potkal i ve Slavii.

„Ruslan je dynamický fotbalista, šikovný na míči a navíc gólový,“ hodnotí Šilhavý Mingazova.

Nedávno v derby ukázal ve vteřině skoro všechno tohle. Svištěl do vápna, pak rychlá změna směru kolem Vjačeslava Karavajeva, najednou dlouhý skok a penalta. Která ale být neměla, protože „vyčuraný“ záložník celou věc zinscenoval jako na divadle. Naštval Spartu, která touhle maškarádou přišla v nastavení o tři body, divně se na něj začala dívat i širší veřejnost. A v poháru proti Karviné si zrovna nepomohl.

I když je to výborný fotbalista, jemuž to koneckonců bylo odkázáno do genů. Otec Kamil taky reprezentoval rodný Turkmenistán, dokonce byl tak všestranný, že hrál v útoku, v záloze, v obraně, a v jednom utkání na Asijských hrách 1994 si stoupl i do brány, protože gólmani s několika dalšími spoluhráči trčeli na letišti v Moskvě kvůli problémům s vízy.

Ruslan po tátovi kromě tatarského původu zdědil fotbalové nadání. Třeba akce z posledního zápasu, kdy v pondělí Slavia sestřelila Hradec Králové 4:0, byla parádní. Proletěl středem hřiště, narazil si s Milanem Škodou a lehce postrčil míč špičkou za brankáře. Rychlé, svižné, těžké na bránění.

Díky tomu je pochopitelné, že si po zdlouhavém zranění zase dělá dobré místečko ve slávistickém kádru. A vedle toho se zajídá soupeřům, někdy ale taky stylem, který na hřiště nepatří.