Čím Slavia srazila Slovácko? Parádní bomba od Deliho i klíčový Škoda

Bez toho momentu by se Slavia v pátek večer nejspíš utrápila. Ukázalo se, že byl rozhodující, a byl taky uklidňující. Brejk, po němž poslal Milan Škoda hosty do vedení, zlomil slušně hrající Slovácko. Navíc v závěru zápasu přidal výstavní trefu obránce Simon Deli a Pražané si v klidu došli pro tři body.

Už jich má patnáct. Góly mu jdou, je to zase další povedená sezona slávistického střelce Milana Škody. Tenhle zásah navíc dost možná bude aspirovat na jeden z nejdůležitějších, které v probíhajícím ročníku dal.

„Pokud takovému soupeři darujete takový gól, je to strašně těžké. Hráli jsme dobře, ale Slavia je dál, a pokud proti ní uděláte takové chyby, nemůžeme pomýšlet ani na bod,“ zlobil se kouč Slovácka Stanislav Levý.

Začalo to ve třicáté minutě u obránce Stanislava Hofmanna. Toho obral dobrým napadáním Josef Hušbauer, míč si přebral Ruslan Mingazov a jeho skvělou přihrávku narval Škoda pod víko.

„Tenhle zápas byl obzvlášť těžký. Domácí hráli dobře, nedostali jsme se vůbec do kombinace, neštimovalo nám to, ale pomohlo nám, že jsme se dostali do vedení a pak přidali i druhý gól. Obrovsky těžký zápas,“ oddechl si hrdina zápasu.

Slovácko - Slavia: Daněk vyrazil míč nepřesvědčivě, Deli narval míč do šibenice – 2:0

„Je důležité, že když se nám nedaří kombinovat, dokážeme i tak dát gól z brejku nebo ze standardky,“ zná Škoda schopnosti svého týmu, který je nejproduktivnější v celé lize. V 25 zápasech nasázel 53 branek, Škoda si z nich urval patnáct a je nejlepší mezi kanonýry.

„Poklona našim ofenzivním hráčům, konkrétně Milan Škoda je tam od toho, aby byl takhle prospěšný pro tým. Je to pro nás důležité. Ať mu to tam padá co nejdéle,“ přeje si kouč červenobílých Jaroslav Šilhavý.

„Měli jsme štěstí, že jsme závary před naší brankou ustáli. Domácí hráli aktivně, napadali nás, v tom nás hodně předčili a měli jsme s tím problémy,“ vrátil se ještě hostující kouč k problémům ve výkony svých svěřenců, kterým se díky trefě 31letého kolegy zásadně ulevilo.

„Můžeme být opravdu rádi, že jsme dali ten gól tak brzy, protože ve druhém poločase nás Slovácko hodně zatlačilo. Kombinovalo, mělo snad všechny odražené míče, my jsme se k nim tolik nedostávali a nemohli jsme chodit dopředu,“ uvědomoval si záložník Jaromír Zmrhal.

Sedm minut před koncem pojistil výhru Slavie Simon Deli, který se v pokutovém území dobře zorientoval, našel si odražený míč a svojí slabší nohou nekompromisně zavěsil. Byla to jeho první trefa v sezoně.

Slavia tak díky 17. výhře v aktuální sezoně prodloužila svou úspěšnou sérii už na 21 zápasů bez porážky od nástupu Jaroslava Šilhavého.

Slavia se minimálně do neděle vyhoupla na první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy. Proti Slovácku sice na hřišti nijak nedominovala, ale tam, kde šlo do tuhého, tedy v šestnáctkách, byla produktivnější. Zvítězila 2:0 a v nejvyšší soutěži už jedenadvacet zápasů v řadě neprohrála.