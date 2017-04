Z odepisované posily je hrdina! Vatajelu zničil Příbram, Šural děkoval

Tohle období si musí užívat. Fotbalista Sparty Bogdan Vatajelu po dlouhých týdnech mimo první tým dostal šanci a chytil ji parádně. Po velmi dobrém výkonu proti Plzni zářil i ve 26. kole na půdě Příbrami. „Bóža“ nastoupil znovu na levé straně zálohy a své spoluhráče zásoboval skvělými centry. A byl to právě on, kdo nahrál na oba sparťanské góly Josefu Šuralovi. Předvedl toho ale ještě mnohem více.

První krásný kousek ukázal Vatajelu už ve 4. minutě. Přesným centrem našel útočníka Šurala a ten hlavou otevřel skóre utkání. Hned běžel poděkovat svému spoluhráči, který si toho po zimním příchodu prožil ve Spartě hodně.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Vatajelu odcentroval a Šural poslal hlavou Spartu do vedení • VIDEO iSport TV

Teď ale zažívá rumunský fotbalista konečně obrat. Z hráče, který nastupoval pouze za juniorku, je najednou opora áčka. To dokázala i další akce, tentokrát Vatajelu vypálil a míč prolétl kousek vedle příbramské branky.

Hlavní disciplínou čtyřiadvacetiletého hráče jsou ale evidentně centry. V 17. minutě krásně našel úplně volného Tiémoka Konatého, který měl před sebou prázdnou branku. Ovšem pravý záložník nepochopitelně selhal.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Zase Vatajelu – přesným centrem našel Konatého, ten prázdnou bránu netrefil • VIDEO iSport TV

Ani ve druhém poločase se nový sparťanský objev neztratil. Jednou nebezpečně střílel z velké vzdálenosti, poté zase nádherně našel Davida Lafatu ve vápně Příbrami. To nejlepší si ale nechal na úplný závěr utkání.

Obránce Michal Kadlec vysunul Vatajelua hezkou přihrávkou, ten si míč přistrčil a přesně našel Josefa Šurala v malém pokutovém území Příbrami. Sparťanský útočník už měl práci snadnou, doklepl míč do prázdné a Sparta mohla slavit.

„Jsem rád, že mi kluci pomohli k těm asistencím a hlavně jsem šťastný za Šuriho, který skóroval dvakrát. Myslím, že jsme dnes předvedli dobrou spolupráci,“ těšilo Vatajelua.

Práve Šural svého spoluhráče po utkání hodně chválil. „Dal jsem dva góly, ale oba jdou za Bóžou (Vatajeluem). Udělal to fantasticky. Pro mě je to nejlepší hráč zápasu. Mně osobně to vůbec nešlo, akorát jsem dal ty dva góly,“ řekl.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Vatajelu má druhou asistenci, Šural druhý gól, Sparta vede 2:1 • VIDEO iSport TV

„Jsme šťastní, že jsme Příbram porazili, připravovali jsme se opravdu dobře. Měli jsme pár dnů na regeneraci po utkání s Plzní, takže jsme dnes byli připravení pokračovat ve výhrách. Hráli jsme dnes dobře,“ pokračoval spokojeně.

Vatajelu ale přiznal, že to pro něj ve Spartě nebylo vždy tak příjemné. „To víte, že to pro mě bylo těžké, protože jsem si začal říkat, že jsem tady, ale nehraju za áčko. Začal jsem sám sobě pokládat otázky,“ připustil.

„Ale podívejte se. Hrál jsem ve druhém zápase a vyhráli jsme oba. Doufám, že mi to pomůže v tom, abych mohl v prvním týmu pokračovat,“ dodal hned.

Rada: Dovolí si a je dobrej

Vatajelua chválil po zápase v Příbrami také Petr Rada. „My jsme s jeho nasazením čekali dlouho, ale když nám vypadl Vašek Kadlec, tak jsme se rozhodli, že mu dáme šanci. Vyplatilo se to a on se nám odvděčil v těch dvou zápasech velice dobrým výkonem,“ tvrdil trenér Sparty.

„Hlavně v Příbrami, kdy nacentroval na ty dvě branky, které rozhodly o zápase. Má dobrou kopací techniku levou nohou, je nízký postavy, má dobrý driblink,“ pokačoval a rovněž rozebral, proč rumunského fotbalistu staví do zálohy.

„Je spíš do zálohy, protože komunikace ještě trochu vázne a na beku by byl trošku větší problém. Má tah na bránu, jde jeden na jednoho, dovolí si a je dobrej. Jsme rádi, že tyhle zápasy takhle zvládá, snad mu to vydrží dál,“ dodal Rada.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Další Vatajelův centr, Lafata ale hlavičkou netrefil bránu • VIDEO iSport TV