Trenér Bečka po výhře Plzně: Do konce ligy bojujeme za Frantu

Bylo vůbec potřeba hráče na takové utkání motivovat? Třeba na Milanovi Petrželovi byla znát obrovská chuť.

„Bylo to vidět na všech, nejen na Milanovi. Naladění na zápas probíhalo celý týden, protože hlavně zkraje jsme na tom nebyli dobře. Po událostech, které se staly, nebyl tréninkový proces vůbec jednoduchý. Kluci na to ale odpověděli svým výkonem.“

Jak složité bylo hráče připravit především po emoční stránce? Vypětí pro všechny bylo jistě veliké…

„Každý se s tím vyrovnával po svém. Někomu to trvalo kratší dobu, někomu delší. V týdnu to bylo jasně vidět. Nakonec jsme si řekli, že nejen tohle utkání, ale i celý konec soutěže, budeme bojovat za Frantu. Poté, co ho postihla ta nehoda… (zadrhne se mu hlas) Jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Frantovi jsme i tímhle způsobem poděkovali za účinkování v Plzni.“

Po více než dvou měsících dostal šanci v základní sestavě Andreas Ivanschitz...

„Andy rozhodně nezklamal. Na hřišti odvedl to, co jsme od něj očekávali. Celý měsíc pracoval na tréninku výborně. Ani chvíli jsem nezaváhal, že bych ho proti Dukle nepostavil. Obzvlášť po nepovedeném zápase na Spartě. Andy si šanci zasloužil.“

Mužstvo chválíte za předvedený výkon, ale v druhém poločase měla Dukla několik možností. Chyběl obraně vykartovaný Roman Hubník?

„Nevím, zda zrovna absence Romana Hubníka. Utkání si vyhodnotíme na videu s hráči v kabině. Zápas měl určité fáze, v první půli ztratili jsme dost sil. Věděli jsme, že po změně stran to nebude jednoduché. Dukla je zkušené mužstvo, hraje kombinační fotbal, je velice dobře kondičně připravené a je velice těžké se proti ní prosadit. Jsme rádi, že jsme nedostali gól. Šanci si proti nám vytvoří skoro každé mužstvo, to je normální.“

Valnou část sezony byl Jakub Hromada členem základní sestavy. Co mu nyní chybí k většímu hernímu vytížení?

„Po nelichotivých výkonech celého mužstva jsme museli udělat nějaké opatření a rozhodli jsme pro složení záložní řady Hořava, Hrošovský, Ivanschitz.“

V zápase 26. kola proti Dukle potřebovala Viktoria Plzeň nutně vyhrát, aby dále neztrácela na první Slavii, od které ji dělily dva body. To se jí i povedlo. Ve 21. minutě se dostala do vedení tečí Milana Petržely, druhý gól přidal z penalty Marek Bakoš ve 25. minutě. Ziskem tří bodů Plzeň minimálně do nedělního večera přeskočila v tabulce Slavii a posunula se na první místo.

