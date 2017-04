Bude Rada pykat za oslavy? Vyřešíme to v klidu, říká předseda disciplinárky

Bogdan Vatajelu zase řádí na levé straně. Bere si míč od Michala Kadlece a chytře ho posouvá po zemi do vápna Příbrami. Josef Šural stojí, kde má, placírkou dostává míč do brány. Příbram–Sparta 1:2, 91. minuta.

Petr Rada se neuhlídá, vletí na hřiště a raduje se s hráči. I když je to projev ryzího štěstí, nesmí se to. „Formálně je toto jednání v rozporu s Disciplinárním řádem. Většinou se to posuzuje jako nesportovní chování,“ vysvětluje Richard Baček, předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ale ne tak sešněrovaně, jak to vypadá…

<p><span id="docs-internal-guid-0bc46b96-b64c-cf09-31ea-f8b08157cdca"><span>Sparta poprvé na jaře vyhrála venku, ale pořádně se na to nadřela. Proti dobře hrající Příbrami sice brzy vedla, ale pak Lukáš Vácha daroval Janu Rezkovi hrubou chybou vyrovnávací gól. Až v nastaveném čase druhé půle rozhodl o výhře Letenských Josef Šural. Tomu na oba góly přihrál opět velmi dobře hrající Bogdan Vatajelu. </span></span></p>

„Posuzovali jsme případ trenéra, který kopl ze vzteku láhev do hřiště a opustil při tom technickou zónu. Nebo další případ, kdy jiný trenér gestikuloval a nadával rozhodčímu a taky opustil zónu. To jsou klasické případy nesportovního chování, které posuzujeme. Ale případ trenéra, který oslavuje gól se svými hráči, jsme dosud neměli. Byla by to prvotina, a když na to dojde, popereme se s tím se zdravým rozumem,“ usmívá se Baček.

Důležitá jsou poslední Bačkova slova. Totiž k žádnému disciplinárnímu řízení dojít teoreticky vůbec nemusí, a to v případě, že chování Petra Rady nebude uvedeno v zápise o utkání a ve zprávě delegáta. Pokud jeden z těchto dvou dokumentů Radovo chování obsáhne, má Bačkova skupina podnět k zahájení řízení.

„Já mám pro Petra pochopení. Vždyť jsem byl podobný. Taky jsem vyběhl na hřiště, když jsme se Sigmou vyhráli pohár nad Spartou,“ vrací se Petr Uličný ve vzpomínkách do května 2012. Výhra 1:0 mu přihrála jeho jedinou týmovou trofej za celou trenérskou kariéru.

„Je to projev štěstí, radosti, zkrátka pozitivní emoce,“ říká bývalý kouč, který momentálně působí jako člen Disciplinární komise. „Ví se, že jsem emotivní. Šel jsem spontánně hráčům poděkovat, nikoho jsem neurazil. Mourinho má v zápasech prodřený kolena, a mě hned vykážou. Asi půjdu na disciplinárku,“ zamračil se po zápase Rada.

Ale možná taky ne. A i kdyby jo, vypadá jasně, že Uličný by nejspíš Radu za jeho výbuch radosti doporučoval netrestat. A i šéf Baček se zdá být nakloněný mírnému hodnocení.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+2. Rezek Hosté: 4. Josef Šural, 90+1. Josef Šural Sestavy Domácí: Hruška – Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek – Trapp, Suchan – Bazal (83. Krameš), T. Pilík, Rezek (C) – Linhart (89. Kacafírek). Hosté: Bičík – Karavajev, Mario Holek, Mareček, Michal Kadlec – Sáček, Vácha – Konaté (74. Juliš), Lafata (C), Vatajelu – Josef Šural. Náhradníci Domácí: Kočí, Kacafírek, Ayong, Januška, Kukec, Pilík, Krameš Hosté: Budinský, Čermák, Havelka, Juliš, Zahustel, Holzer Karty Domácí: Suchan, Kvída Hosté: Karavajev, Vácha, Josef Šural Rozhodčí Proske – Pelikán, Kotík Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 4 285 diváků

