Slavia konečně doma. V Edenu uctila legendy a odhalila chodník slávy

Velká sláva. Fotbalová Slavia se dočkala a do 26. kola ePojisteni.cz ligy proti Jablonci nastoupila po dlouhých letech opravdu doma. Bohatému vlastníkovi klubu čínské společnosti CEFC se totiž podařilo odkoupit stadion Eden. Tuto příležitost využil pražský klub k velké oslavě s fanoušky a k uctění svých legend.

Nabitý program čekal všechny příznivce se sešívaným srdcem. Už od 14 hodin se otevřely pomyslné brány fanzóny, kterou vedení nachystalo před stadionem. Fanoušci se mohli setkat s legendami červenobílého dresu. Na jejich dotazy jim odpovídali například Pavel Řehák, Ivo Knoflíček, Miroslav Beránek a další nezapomenutelní hráči Slavie.

Zpříjemnit si odpoledne mohli namlsaní fanoušci živým koncertem, u stánků s občerstvením či soutěží o lístky na zápas s Duklou. Klub nezapomněl na svoje největší legendy. Dvě a půl hodiny před výkopem největší představitelé klubu za doprovodu členů rodin legend odhalili chodník slávy. Pavel Kuka, Pavel Řehák, rodina Františka Veselého i dcera skvostného brankáře Františka Pláničky přebrali symbolické klíče od Edenu.

<p>Velká sláva. Fotbalová Slavia se dočkala a do 26. kola ePojisteni.cz ligy proti Jablonci nastoupila po dlouhých letech opravdu doma. Bohatému vlastníkovi klubu čínské společnosti CEFC se totiž podařilo odkoupit i stadion Eden. Při této příležitosti využil pražský klub k velké oslavě s fanoušky a k uctění svých legend.</p>

„Je to skvělý pocit, táta si to zasloužil. Ve Slavii odehrál celý svůj život. Celý život vlastně čekal na tento stadion, chodil kontrolovat stavbu, jestli tady je všechno v pořádku. Byl to slávistický srdcař,“ ocenil vedení klubu a zavzpomínal na svého otce František Veselý mladší.

Půl hodiny před výkopem se slavnostní program přesunul na hrací plochu. Potomci všech tří legend na chodníku slávy převzali symbolický klíč od Edenu a stejné pocty se dostalo i osmi dosud žijícím hvězdám, které od klubu navíc doživotně dostaly sedačku na stadionu.

Následně ministryně školství Kateřina Valachová, která byla hostem slavnostního odpoledne, symbolicky přestřihla pásku a generální ředitel klubu Krob převzal od člena dozorčí rady CEFC Wang Ming-tchaje klíč od arény. Asistoval i předseda představenstva klubu a další zástupce CEFC Jaroslav Tvrdík.

"Dnešek je oslavou všech fanoušků fotbalu. Koneckonců který klub může říct, že je doma v ráji... pardon, v Edenu," uvedla s úsměvem Valachová.

I po ligovém utkání s Jabloncem bude slavnostní program pokračovat. Diváci se mohou těšit na videomapping, světelnou show na stadionu a na konec i slávistický ohňostroj.