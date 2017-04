Slávistická obrana v krizi: Deli střídal a vztekal se, Lüftner si dal opět vlastňák

V týdnu vyrobil hrubku, která rozhodla semifinále poháru se Zlínem. Obránce Slavie Simon Deli se z ledabylého výkonu zřejmě nepoučil. Proti Jablonci (0:1) znovu nebyl ve své kůži. Ve druhém poločase opět namazal soupeři do jasné šance a později byl dokonce prvním střídajícím hráčem. „Po Zlíně se kál, že už to nebude dělat. Je to výborný fotbalista, ale teď to na něj opět padlo,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý. Reprezentant Pobřeží Slonoviny střídání neunesl a po stažení ze hřiště zamířil rovnu do kabin.