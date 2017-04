Góly jsou pro tebe, Rajty! Ale vzpomínkové triko Fillo obléct nemohl

Teplický záložník Martin Fillo věnoval dva góly do sítě Slovácka (2:2) zesnulému exspoluhráči Františku Rajtoralovi. Jeho památku uctil i vzpomínkovým trikem s jmenovkou „Rajty“ a nápisem „Odpočívej v pokoji, kamaráde“, které po skórování zvedl nad hlavu. Obléct si ho ale při utkání nemohl. Hlavní arbitr Jan Jílek pohrozil Fillovi žlutou kartou, pokud ho jen napadne sundat si dres...

Všiml jsem si, že jste vzpomínkové triko řešil s rozhodčím těsně před nástupem na hřiště. Co přesně vám řekl?

„Že mi udělí žlutou kartu, když to triko ukážu. Tak jsem ho nechal na lavici... Proto jsem si ho vzal alespoň do ruky po druhém gólu. Chtěl jsem už po prvním, ale (kustod) Jirka Semerád ho neměl připravené. Každopádně jsem chtěl tímto způsobem uctít Frantovu památku. Ukázat, že na něj budu vzpomínat v dobrém. Znali jsme se už z mládežnických reprezentací a dva roky jsme spolu hráli v Plzni.“

I tam se s Frantou hezky rozloučili.

„Na zápas Viktorky jsem se díval a byl jsem hrozně hrdý, jak k tomu všichni přistoupili. Ukazuje to velikost klubu i to, jak byl Franta oblíbený a že ho všichni milovali. Já osobně jsem chtěl hrát co nejlíp a vstřelit gól, abych ho mohl Rajtymu poslat nahoru. A udělat mu trochu radost.“

Nakonec jste vstřelil dvě branky, ale Teplice přišly o dva body...

„Zápas se vyvíjel hrozně a nemůžeme být spokojení. Moje pocity jsou teď hořkosladké. Vážím si toho, že jsem skóroval, ale ztratili jsme. Slovácko jsme chtěli strašně moc porazit a bylo to vidět. Chyběla nám sice lehkost, ale byla tam vůle i bojovnost. Byli jsme lepší. Tedy až na úvodních třicet minut, to byla křeč. Dlouho jsme si nemohli zvyknout na hru Slovácka, které vstřelilo branku ve druhé minutě a svou hru tomu uzpůsobilo.“

Navíc vám nyní unikají Evropské poháry. Na Mladou Boleslaví ztrácíte čtyři body, finále poháru jste si zřejmě představovali taky jinak. Jak vidíte šance Teplic?

„Nechci říct, že jsou rozprášené, ale pravděpodobnost už není taková jako minulý víkend. Celý týden se vůbec nevyvíjel dobře. Všichni jsme mysleli, že do finále poháru půjde Slavia s Mladou Boleslaví. A že páté místo v lize bude na poháry stačit... Dost jsme se nadřeli, abychom se na pátou příčku vůbec dostali a teď prostě musíme skončit ještě o stupínek výš. Ale bude to těžké.“

