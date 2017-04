Šilhavý po ztrátě: Forma Ngadeua i Deliho klesá, máme náročný program

Jak hodnotíte dnešní remízu?

„Velký zklamání. Oslava Slavie, přebírání stadionu a my jsme to potřebovali posvětit. Bohužel se nám to nepodařilo. Nevím, jestli to je dílem zkušeností, tlak posledních zápasů se zvětšuje. Hráči nejsou na takové vypětí svými zkušenostmi připravení. Máme za sebou náročnější program, v tomhle měsíci jsme hráli už 7 zápasů, i s tím může souviset takový výkon. Výsledek je jedna věc, ale hra byla špatná. Podobalo se to úternímu zápasu se Zlínem. Máme ještě 4 utkání do konce, nic nevzdáváme. Musíme bojovat, zjednodušit hru. Nesmím zapomenout na Jiřího Pavlenku, bez něj bychom bod neměli.“

Zaskočil vás soupeře?

„Napadali nás. My byli těžkopádní, oni byli kombinačně dobří. V soubojích jsme byli pozdě a Jablonec získával odražené míče.“

Opadá výkonnost některých vašich hráčů. Pozorujete to?

„Je to vidět na hřišti. Může to být tou nízkou zkušeností. I když i zkušený Ngadeu jde mírně dolů, Deli je ještě jiná mentalita. Vybíráme si teď slabé chvilky. Byť jsme Plzeň pustili před sebe, tak musíme bojovat a věřit, že ona ztratí třeba zrovna příště v Jablonci.“

Co říkáte na reakci Simona Deliho po vystřídání?

„To si vyhodnotím sám.“

V poslední době neobvykle chybuje. Mluvil jste s ním o tom?

„Po Zlíně se kál, že už to nebude dělat. On je prostě takový. Je to výborný fotbalista, ale teď to na něj padlo. Proto jsme se rozhodli ho stáhnout.“

Co s mírnou krizí Slavie?

„Čekají nás poslední čtyři kola. V tréninku půjdeme víc do taktiky, potřebujeme se zase dostat do té fáze, že hráči budou na hřišti bojovat. Pořád jsme ve hře.“

Mluvilo se o double. Teď je i k aspoň k jedné trofeji o něco dál.

„Odpoví následující zápasy. Každé utkání je těžké, není to jednoduché. Věřím, že týmy, které čekají Plzeň, je taky potrápí. Je to naše chyba. Byli jsme ve výhodě a nezvládli jsme to. Bohužel.“

