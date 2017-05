Náhrada za Radu? Sparta nabídla Stramaccionimu smlouvu, píší v Itálii

Reálný a celkem pravdivý základ – a kolem něj spousta zkreslených či zcela vymyšlených detailů. Tak je prý třeba brát zprávu, kterou už v sobotu na svém webu zveřejnil Gianluca Di Marzio. Reportér televizní stanice Sky uvedl, že Andrea Stramaccioni absolvoval s majitelem Sparty Danielem Křetínským tříhodinovou schůzku, na jejímž konci dostal nabídku tříleté smlouvy a týden na rozmyšlenou.

„Není to pravda. Stramaccioni ani nikdo jiný zatím nabídku trenérské smlouvy od Sparty nedostal,“ řekl však deníku Sport muž, který má o dění v největším českém klubu dokonalý přehled.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Příbram - Sparta: Rada po zápase bouřlivě slavil s fanoušky na tribuně • VIDEO iSport TV

V podobném duchu se včera vyjádřil i sám Stramaccioni, rovněž on konkrétní návrh kontraktu od Sparty popřel. Jeho agent pouze připustil, že o rodáka z Říma má zájem Cagliari.

Jen pro úplnost – Di Marzio ve svém článku dále tvrdí, že na Stramaccioniho udělala velký dojem touha, s jakou chce Křetínský vrátit Spartu na český trůn a do Ligy mistrů. Prý by si do Prahy mohl přivést vlastní realizační tým a problémem by nebyly ani posily s mezinárodním renomé...

Lavičce třetího týmu ePojisteni.cz ligy momentálně šéfuje Petr Rada, který po katastrofálním vstupu do jara nahradil duo Tomáš Požár–David Holoubek. Jeho mandát je však od začátku vnímán jako dočasné řešení do konce této sezony, po níž by měl přijít někdo nový.

Více informací o jednání Sparty s případnými trenéry čtěte v úterním deníku Sport!

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-0bc46b96-b64c-cf09-31ea-f8b08157cdca"><span>Sparta poprvé na jaře vyhrála venku, ale pořádně se na to nadřela. Proti dobře hrající Příbrami sice brzy vedla, ale pak Lukáš Vácha daroval Janu Rezkovi hrubou chybou vyrovnávací gól. Až v nastaveném čase druhé půle rozhodl o výhře Letenských Josef Šural. Tomu na oba góly přihrál opět velmi dobře hrající Bogdan Vatajelu. </span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Příbram - Sparta 1:2. Letenští navázali na výhru s Plzní • VIDEO iSport TV