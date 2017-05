Co udělá Vrba v Plzni? Chce zúžit kádr, o Horváthovi ještě rozhodne

Druhá trenérská štace ve Viktorii Plzeň začne Pavlu Vrbovi v létě. Staronový kouč už nyní přemýšlí o tom, jak si tým poskládá a s kým bude spolupracovat na trenérské lavičce. Leccos naznačil už na čtvrteční tiskové konferenci, kde s klubem podepsal tříletou smlouvu. Chystá razantní změny? Koho si vezme do realizačního týmu? Provětrá stávající kádr?

REALIZAČNÍ TÝM - příchod Dušana Fitzela

Vrba si do Štruncových sadů přivede jako prvního asistenta Dušana Fitzela. Muže, který za Vrbovy éry dělal manažera u reprezentace a s českým koučem absolvoval i podzimní štaci v ruské Machačkale. „Má spousty fotbalových zkušeností, pohyboval se jako hlavní trenér na Maltě, pak byl manažerem u reprezentace. Sedíme si lidsky, mám rád, že Dušan říká pravdu do očí, i když to někdy bolí,“ ocenil u něj Vrba.

Trenérem gólmanů zůstane Martin Ticháček, u stávající trenérské dvojice Zdeněk Bečka, Pavel Horváth není zcela jasno. „Zdeněk Bečka i Pavel Horváth jsou trenéři, se kterými Viktoria počítá. Ještě nedošlo k přesnému rozdělení funkcí, ale jako klub předpokládáme, že budou v Plzni i příští rok. Kde, to říct neumím,“ prohlásil generální ředitel klubu Adolf Šádek. „Plzeň dohraje soutěž a pak se budeme bavit dál,“ nechtěl složení svého týmu zatím konkrétně specifikovat ani Pavel Vrba.

720p 480p 360p 240p <p><span>Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Tohle pořekadlo chce změnit trenér Pavel Vrba. Zkušený kouč od nové sezony nastoupí do plzeňské Viktorie, kde zažil nejúspěšnější léta kariéry. Když přicházel do Štruncových sadů poprvé v říjnu 2008, klub vypadal úplně jinak. Teď bude chtít především udržet stávající výkonnost, rvát se o tituly a pokusit se znovu probojovat do Ligu mistrů, kterou Viktoria Plzeň hrála naposledy v jeho první éře. „Chci navázat na výsledky, které Plzeň momentálně má,“ řekl kouč při svém oficiálním jmenování.</span></p> REKLAMA Vrba: Pro Plzeň rozhodla znalost protředí i Liga mistrů • VIDEO iSport TV

KÁDR - Vrba nechce velkou revoluci

Viktoria drží obhajobu titulu ve vlastních rukách - pokud zbylá čtyři kola vyhraje, znovu bude křepčit se šampaňským. „Plzeň dlouhodobě potvrzuje svou kvalitu, hraje o nejvyšší příčky, co jsem odešel, získala dva tituly, vždy se umístila do druhého místa. Je vidět, že má ty nejvyšší cíle. Budeme se snažit, aby to tak pokračovalo,“ slíbil Vrba s tím, že hlavním cílem je účast v hlavní fázi Ligy mistrů.

Už z toho vyplývá, že Vrba hodně věří v kvalitu stávajícího kádru. „Nemyslím si, že jsou okamžitě třeba nějaké velké zásahy. Někteří zkušení hráči v Plzni určitě odvádí dobrou práci,“ ocenil Vrba. Co letitá opora David Limberský, u kterého se mluví o letním odchodu? „Má tady smlouvu, tak tady zůstane,“ rázně odpověděl staronový kouč.

Ke změnám v plzeňském týmu přesto v létě téměř jistě dojde. „Od mého posledního působení se vyměnila spousta hráčů, mužstvo už prošlo částečným přebudováním. Nebráním se nějakému dalšímu posílení, ale určitě to není tak, že najednou odejde šest hráčů ze základu, pro to není důvod,“ zdůraznil Vrba.

Podle jeho názoru je ale stávající počet hráčů na západočeské soupisce příliš vysoký. „Kádr je momentálně zbytečně velký, je tady 23 fotbalistů a tři gólmani. Spíš bych to zúžil na 18 hráčů plus dva z juniorky. Zhruba dva hráči by mohli přijít, takže nějaké změny nastanou,“ přiznal 53letý kouč. "Jen mi tady ty hráče nevyplaš," reagoval s úsměvem Šádek na tiskové konferenci.

720p 480p 360p 240p <p>Rusko, Plzeň, Sparta. Tři zajímavé varianty, které se rozprostíraly před Pavlem Vrbou. Třiapadesátiletý kouč nakonec kývl na návrat do západočeské Viktorie. Nezastírá, že Sparta pro něj byla velké téma a probíhala vážná jednání. „Hodně si jejího zájmu vážím,“ přiznal poté, co podepsal tříletou smlouvu ve Štruncových sadech.</p> REKLAMA Šádek o Vrbově příchodu: Nebylo to přetahování se Spartou • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p><span>Hrdina zlatých plzeňských časů se vrací! Pavel Vrba oficiálně stvrdil trenérský comeback do Viktorie. V klubu působil v letech 2008 až 2013 a slavil zde největší úspěchy – dva mistrovské tituly a dvě účasti v Lize mistrů. Zpátky přichází po angažmá u reprezentace a ruské Machačkale. Týmu se ujme od příští sezony, ve Štruncových sadech podepsal smlouvu na tři roky.</span><br /><br /><span>Více na http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2016-17/301872/vrba-zpatky-v-plzni-zacne-od-nove-sezony-dostal-smlouvu-na-tri-roky.html</span></p> REKLAMA Velký návrat do Viktorie! Pavel Vrba podepsal v Plzni smlouvu na tři roky • VIDEO iSport TV