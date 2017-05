Dusno se Spartou? Epicentrum nábojů už tu není, naznačil Trpišovský

Když na sebe v posledních letech narazily ve fotbalové lize Sparta s Libercem, vřelo to na trávníku i mezi oběma realizačními týmy. To v neděli na Letné neplatilo. „Bylo to určitě klidnější,“ poznamenal kouč hostí Jindřich Trpišovský, který musel od třetího týmu tabulky skousnout porážku 0:1.