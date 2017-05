Trenér Pilný po bouřce v kabině v Hradci skončil. Nahradí ho Havlíček

Pro sedmačtyřicetiletého Havlíčka půjde o první trenérské angažmá v nejvyšší soutěži. "Máme strašně málo času a situace není vůbec komfortní. Budu chtít mužstvu předat nový herní styl, novou myšlenku. Bude více taktických tréninků, než by bylo asi normálně v plánu," řekl pro klubový web Havlíček.

"S týmem máme plány, není to postavené pouze na zbývajících zápasech v letošní sezoně. Vše bude záležet na dohodě," přidal někdejší obránce Hradce.Na lavičce ho jako asistenti doplní Michal Šmarda a Marek Kulič. "Jsou to borci, kteří něco dokázali. Navíc jsou z regionu, takže uděláme vše proto, abychom se zachránili," podotkl Havlíček.

Pilný se loučil poločasovým fénem v kabině

Dva a půl roku strávil Bohuslav Pilný na pozici hlavního kouče Hradce Králové. V říjnu 2014 vystřídal Luboše Prokopce, účast v první lize ale nezachránil. V následujícím ročníku zvládl vrátit Hradec zpět do nejvyšší soutěže. Nyní opustil mužstvo po 27. kole a jeho nástupce ho převezme na patnáctém místě tabulky s dvoubodovým odstupem na čtrnáctou Jihlavu.

„Odvolání mě nepřekvapilo. Když budu upřímný, čekal jsem ho už dřív. Vedení asi věřilo, že jsme schopní to zvládnout. Ale hlavně první poločas proti Teplicím ukázal, že impuls je potřeba,“ férově přiznal Pilný v krátkém rozhovoru pro isport.cz. „Byla na nás vidět obrovská deka, přitom do té doby jsme se v zápasech výkonnostně celkem drželi. Ale Teplice jsme absolutně nestíhali.“

Proto se o poločase odhodlal k poslednímu zoufalému kroku. V kabině spustil hurikán. Na zem padaly talíře, sklenice, skromnou šatnou létaly koše, stůl už nemá čtyři nohy…

„Musel jsem kabinu rozproudit. Vyšlo to ze mě, nebylo to žádné divadlo. Viděl jsem, že se tým sám neprobere,“ připustil Pilný. Hráči po utkání říkali, že nic podobného ještě v kariéře nezažili. „Bylo to velké peklo. Potřebovali jsme to jako sůl. Za mě byl trenérův výlev naprosto v pořádku,“ řekl gólman Radim Ottmar po porážce 0:2. „Nikdy jsem nic podobného neviděl,“ vykulil oči benjamínek Daniel Trubač. „Ale byla to správná reakce. Po pauze jsme se zlepšili.“

Hradci Pilného hurikán pomohl jen napůl. Herní projev se sice o desítky procent zvedl, přesto „votroci“ v druhém poločase dvakrát inkasovali a zápas k bodům nedovedli. Prohráli 0:2.

Trenérská dvojice Frimmel – Pilný se o svém odvolání dozvěděla z úst předsedy představenstva Jana Michálka pár desítek minut po utkání. Hradec Králové vedli ve 46 prvoligových a 30 druholigových utkáních.