Vukadinovič o přestupu do Sparty: Jsme dohodnutí. Na top klub si věřím

Půjde na druhý pokus do Slavie? Kdekdo si to myslel. Jenže Vukadin Vukadinovič (26) téměř jistě oblékne od příští sezony sparťanský dres. A to je šok. „Jsme předběžně dohodnutí, ale nevím, jestli je přestup uzavřený,“ prohlásil srbský rychlonožka pro deník Sport. On sám má jasno, tuhle nabídku si nedovolí hodit do koše.