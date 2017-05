Co změní italský kouč ve Spartě: Čistka, zlepší vztahy i tvrdší tréninky

Italský trenér Andrea Stramaccioni • FOTO: Profimedia.cz Od chvíle, kdy vyšlo najevo, že si Sparta plácla s italským trenérem Andreou Stramaccionim (41), jsou všichni na Letné na špičkách. Příchod zahraničního experta je totiž revoluční krok, který celým klubem pořádně zatřese. Největší dopad bude mít samozřejmě na kádr a realizační tým, v jejichž složení se dají očekávat výrazné změny, ale dotkne se i jiných oblastí. Co se dá od Stramaccioniho očekávat, shrnul deník Sport do šesti hlavních bodů.

Čistka v realizačním týmu Jedním z asistentů by měl být Roberto Muzzi, který proti Spartě dvakrát naskočil v roce 2003 • Foto Profimedia.cz Po závěrečném zápase sezony na Slovácku dostane výpověď kompletně celý realizační tým Sparty – a jen na Adreovi Stramaccionim bude, zdali některého jeho člena posléze kooptuje zpět. Volných míst však bude málo, protože italský expert obsadí všechny důležité posty svými krajany. Mělo by jich být až sedm, přičemž první asistent Roberto Muzzi či kondiční trenér Federico Pannoncini jsou už teď jasní, neboť s ním pracovali i na předešlé štaci v Panathinaikosu. Muzzi, bývalý špičkový útočník AS Řím, to už ostatně potvrdil v rozhovoru pro OneTV. „Čeká nás velké dobrodružství ve velkém klubu. Mohli jsme jít i do druholigového Bari, ale dali jsme přednost Spartě, protože ji čeká Evropská liga a má opravdu velké ambice. Pokud jde o posily, nějaká zajímavá jména v hlavě máme, ale počkejte si po našem oficiálním jmenování," uvedl pětačtyřicetiletý Muzzi.







Delší a tvrdší tréninky Fotbalisté Sparty čeká pod italským trenérem tvrdý dril • Foto Pavel Mazáč / Sport Starousedlíky na soupisce Sparty čeká kulturní šok, zejména pokud jde tréninky. Bude jich víc – a budou delší a mnohem namáhavější. Na nohy i na hlavu. Kromě krutého nabírání kondice mohou David Lafata a spol. počítat i s taktickými tréninky, které hráčům obvykle přijdou nudné. Italští trenéři však na nich bazírují, stejně jako v rozehrané sezoně na minimálně jednom dvoufázovém tréninku týdně. „Je pravda, že taktiku děláme hodně, taktických věcí je tu dost," přiznal třeba na začátku svého angažmá v Sampdorii Patrik Schick. „Musím na tom pořád pracovat, ale myslím si, že už je to na dobré úrovni. Není to jako na začátku, kdy jsem přišel a nevěděl, která bije." Malou útěchou pro sparťany je, že Petr Rada náročnost tréninků oproti svým předchůdcům notně zvedl, takže to nebude až takový skok.







Posily ze zahraničních trhů Ilija Nestorovski je jednou z možných posil. Českou ligu navíc dobře zná • Foto Profimedia.cz Jelikož nejbližší spolupracovníci Andrey Stramaccioniho viděli Spartu na jaře několikrát naživo, má italský kouč o jejím kádru poměrně slušnou představu. A s jeho kvalitou je podle informací deníku Sport docela spokojen. Priority na hráčském trhu vytýčil tři – letenský tým podle Stramaccioniho potřebuje především gólového útočníka, playmakera a rychlé křídlo. Je celkem logické, že nový kouč zkusí přivést do Prahy fotbalisty z Itálie, už včera se začalo spekulovat o Ilijovi Nestorovském (Palermo), Rodrigu Palaciovi (Inter) či Antem Budimirovi (Sampdoria), další jména budou určitě přibývat. Otázkou je, nakolik jsou reálná, špičkové hráče ze Serie A totiž ani nejbohatší český klub nezaplatí. Mnohem pravděpodobnější jsou posily z druhých lig v Itálii, Španělsku či Francii.

Tři přikázání Nový trenér Sparty Andrea Stramaccioni má ve své hře tři přikázání • Foto Profimedia.cz Výchozím rozestavením Sparty by mělo i pod novým trenérem zůstat 4-2-3-1, v úvahu přicházejí i jeho jemné modifi kace 4-1-4-1 nebo 4-3-3. Hru na tři obránce, kterou na Letné úspěšně aplikoval Zdeněk Ščasný, považuje Andrea Stramaccioni za „emergency“ variantu, k níž se uchýlí jen ve stavu největší nouze. Alfou a omegou pro taktickou strategii rodáka z Říma je hra tří vnitřních polařů, po kterých důsledně vyžaduje plnění tří přikázání: 1) Při přihrávce nesmějí být nikdy na stejné úrovni. 2) Nikdy od sebe nesmějí být tak daleko, aby si nemohli nahrát po zemi. 3) Nikdy nesmějí přebírat míč zcela zády k soupeři. Jinými slovy – musejí tak činit v takzvaném otevřeném postavení. Kysela: Italský kouč Sparty? Beton jsme nehráli. Připomíná mu Šilhavého

Klid na trase Letná - Strahov Jaroslav Hřebík, šéf sparťanské mládeže, by si měl s italským koučem rozumět • Foto Koláž iSport.cz Jednou z věcí, které Spartu brzdí, je nezdravá tenze mezi Letnou a Strahovem, tedy áčkem a úsekem mládeže. Napětí mezi oběma tábory je krásně vidět při zápasech juniorky, které sleduje v jednom rohu trenér Petr Rada se svou suitou, zatímco Jaroslav Hřebík s mládežnickými trenéry stojí v opačném koutě. Tento patologický jev by měl s nástupem Andrey Stramaccioniho zmizet už proto, že se nikdy předtím s Hřebíkem nesetkal, a tudíž spolu žádné nevyřízené účty z minulosti ani nemůžou mít. Stramaccioni by měl mít naopak na Strahov pocitově blízko, vždyť největších úspěchů zatím dosáhl coby dorostenecký trenér AS Řím a Interu Milán, s kterým v roce 2012 vyhrál NextGen Series, předchůdce UEFA Youth League. Na mladých sice stavět nebude, ale pokud si to zaslouží, prostor jim dá.







