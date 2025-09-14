ONLINE: Hradec - Sparta 2:1. Úvod plný gólů! Birmančevič odpověděl na rychlé trefy domácích

Předplatné

Sparta vyráží do Hradce Králové k duelu, po kterém se chce vrátit na první místo v tabulce. Pražané na východočeský celek umí, od roku 2012 s ním patnáctkrát neprohráli a na jeho hřišti bodovali naplno v posledních sedmi kláních. „Votroci“ potřebují v tabulce výš, bodovali dvakrát v řadě, z výhry se radovali napoesledy proti Sigmě. Utkání 8. kola startuje v 18.00, vy jej můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Dukla81437:107
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

