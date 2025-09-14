Předplatné

Liverpool je po těsné výhře stále stoprocentní. Červená pro Součka, Krejčího hořký debut

Video placeholder
West Ham - Tottenham 0:3. Domácí v krizi, Souček po ostrém zákroku vyloučen
Liverpool porazil Burnley 1:0 díky penaltě v nastavení
Liverpool porazil Burnley 1:0 díky penaltě v nastavení
Liverpool porazil Burnley 1:0 díky penaltě v nastavení
Tomáš Souček viděl po faulu okamžitě červenou kartu
Tomáš Souček viděl po velmi ostrém zákroku na Joãoa Palhinhu červenou kartu
Ladislav Krejčí při své premiéře v dresu Wolves
14
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (52)

Liverpool díky penaltě v nastavení porazil Burnley 1:0 a po čtyřech kolech v Premier League ještě neztratil bod. Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček z West Hamu viděl červenou kartu. Po šlapáku v 54. minutě nedohrál zápas s Tottenhamem, který zvítězil v londýnském derby 3:0. Ladislav Krejčí poprvé nastoupil za Wolverhampton, jenž prohrál v Newcastlu 0:1 a po čtyřech kolech dál bez bodu uzavírá tabulku.

Souček si za stavu 0:1 špatně zpracoval míč a ve snaze ho vybojovat zpět fauloval Palhinhu. Prosincový soupeř Slavie v Lize mistrů Tottenham pak v přesilovce přidal ještě dvě branky a v tabulce je druhý za Arsenalem. West Hamu patří 18. místo.

Souček dostal v Premier League druhou červenou kartu. Tu první mu však v únoru 2021 anglická Fotbalová asociace po odvolání West Hamu zpětně zrušila. Podle klubového webu dnes Souček v sobotu za West Ham jubilejní 250. utkání.

Článek pokračuje pod příspěvkem

Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu. Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.

Video placeholder
Newcastle - Wolves 1:0. Krejčího hořký debut v Premier League s prohrou • Canal+ Sport

Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.

Arsenal, který v Lize mistrů taktéž narazí na Slavii, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.

V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.

Do čela tabulky se mohla posunout Chelsea, ale s Brentfordem remizovala 2:2. Po půlhodině hry se po přeběhnutí poloviny hřiště prosadil domácí záložník Schade, za hosty vyrovnal Palmer a pět minut před koncem je prudkou střelou zpoza vápna poslal do vedení neobsazený Ekvádorec Caicedo. Jenže podobně pak obrana hostů zapomněla v nastavení na Carvalha, který zblízka snadno vyrovnal.

Liverpool zvítězil po penaltě v nastavení

Úřadující mistr anglické fotbalové ligy Liverpool díky penaltě v nastavení zvítězil na hřišti nováčka z Burnley 1:0 a udržel i po 4. kole soutěže stoprocentní bilanci. V dresu „Reds“ se zatím nedočkala debutu rekordní posila útočník Alexander Isak, na zápas nebyl vůbec nominován.

Hosté měli problémy s houževnatou obranou domácích, jež se stala devizou trenéra Scotta Parkera, a za celé utkání se nedostali k vyložené brankové příležitosti. Týmu Burnley se situace zkomplikovala v závěru, kdy dostal červenou kartu záložník Ugochukwu. Přesto domácí sahali po překvapení, ale v úplné koncovce Frimpongův centr v pokutovém území trefil ruku střídajícího Mejbrího a kanonýr Salah v páté nastavené minutě proměnil pokutový kop.

Liverpool má v čele tabulky tříbodový náskok na trojici Arsenal, Tottenham a Bournemouth. Burnley si dosud připsalo jen jednu výhru nad Sunderlandem.

LIVE
30Detail
LIVE
00Detail
LIVE
21Detail
LIVE
10Detail
LIVE
10Detail
LIVE
00Detail
LIVE
03Detail
LIVE
22Detail
LIVE
01Detail
LIVE 1. kolo
10Tipsport1,25612Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool44009:412
2Arsenal43019:19
3Tottenham43018:19
4Bournemouth43016:59
5Chelsea42209:38
6Everton42115:37
6Sunderland42115:37
8Crystal Palace41304:16
9Newcastle41213:35
10Fulham41213:45
11Manchester Utd.31114:44
12Brentford41125:74
13Brighton41124:64
14Nottingham Forest41124:84
15Leeds41121:64
16Manchester City31025:43
17Burnley41034:73
18West Ham41034:113
19Aston Villa40220:42
20Wolves40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (52)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů