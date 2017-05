CHAT: Věří Slavii, nebo Plzni? A jaké má plány? Odpovídá Martin Vaniak

Sám jsem byl překvapený, že jsme byli odvoláni. Postupem času, když byl představen do příští sezony nový trenér, jsem pochopil, že odvolání nebylo z výkonnostních důvodů, ale jako příprava půdy pro nového trenéra. Je to škoda, myslím si, že by Plzeň už teď měla náskok na Slavii a kolo před koncem by už možná měla titul. Kabina byla vždy v pohodě, jsou tam osobnosti, které kabinu drží a vždy když byl problém, tak si dokázali udělat v kabině pořádek.