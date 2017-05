100 NEJ hráčů v české lize: tahouni Slavie i Plzně. Kdo je úplná jednička?

POŘADÍ NA 25. - 1. MÍSTĚ | A už jdeme do finále... Kdo má nejlepší mužstvo ve fotbalové ePojisteni.cz lize se dozvíme nejpozději při sčítání bodů v sobotu večer. Do té doby ale ještě díky žebříčku TOP 100 hráčů, který s pomocí všech ligových trenérů a dalších čtrnácti expertů sestavil Sport Magazín, můžete zjistit, kdo je na tuzemských stadionech nejlepším hráčem. Projděte si pomocí šipek nejlepších 25 jmen. Pravidla hlasování najdete na následující stránce.

Jak vznikal žebříček TOP 100 ligových hráčů

V hledání aktuálně nejlepšího ligového fotbalisty pomohli redakci Sport Magazínu trenéři ligových klubů a další fotbaloví odborníci. Dohromady 30 porotců, každý sestavil vlastní žebříček hráčů od 1. do 30. místa. S tím, že nejlepší hráč anketního lístku obdržel 30 bodů a každý další vždy o bod míň, 30. místo bylo ohodnoceno jedním bodem.

Ambiciózní žebříček Top 100 ochotně pomáhali stavět všichni ligoví trenéři. Do hry se původně zapojil i reprezentační trenér Karel Jarolím, ale nakonec couvl, aby se vyvaroval zbytečných nedorozumění: „Fanoušci by si mohli moje tipy vyložit i tak, že nikdo z těch hráčů nemůže chybět v nominaci, a to bych nerad,“ omluvil se.

Seznam porotců je přesto výjimečný. Můžete se seznámit s hlasováním Jaroslava Šilhavého, Petra Rady či Vítězslava Lavičky. Na totožném vítězi se shodli například Ladislav Vízek, Jan Berger, Bohumil Páník, Jindřich Trpišovský či Petr Uličný. Vlastimil Petržela potvrdil, že se nebojí kráčet proti proudu, a zvolil lídrem své kandidátky brankáře.

Třicet volitelů ukázalo na deset různých králů z šesti klubů. Dohromady ocenilo alespoň bodem 132 hráčů. Jejich jména najdete na následujících stranách.