Liga očima fanoušků: Všechno je marnost, víra v Galáska a pyro jen do rukou normálů!

Fotbalová Chance Liga ještě před reprezentační pauzou zamávala tabulkou. A hlavně bojem o čelo. Po 15. kole vede mistrovská Slavia, u které se po šlágru s Plzní věří, že to nejtěžší má za sebou. A další ztráta Sparty? Více chlácholení bezduchými řečmi už příznivci nestrpí. Jak ještě uplynulý víkend vidí fanoušci vybraných ligových klubů? Přečtěte si jejich hodnocení v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport.
Bohemians Praha 1905
Cenná výhra. Sinjavskij je hvězda!
Když se člověk rozhoduje, jaký si vybere sobotní program, pravděpodobně poslední volbou by byla cesta do Zlína. Doprava z Prahy je lahůdkovou záležitostí a přestupů člověk napočítá více než za poslední čtyři transferová okna. Polehčující okolností jsou rozhodně výsledky, kdy se Bohemians proti Ševcům celkem daří. Domácí měli aktivní nástup, a tak jsem zhruba po půl hodině pronesl větu: „Zlín je jasně lepší, dneska vyhrajeme!“ Přání otcem myšlenky. Takticky dobrý výkon zelenobílých korunoval brankou Benson Sakala. Když zachytá gólman a zahraje slušně obrana, dá se na jeden gól vyhrát, a přesně tak tomu bylo.
Cenné tři body vytvářejí malý polštář na záchranářskou skupinu a mohly by přidat klid k závěru podzimu. Znovu musím pět ódy. Vlasij Sinjavskij je nejlepší posila, jakou v Ďolíčku pamatuji. V podstatě mu nevyšel akorát zápas na Spartě, ale jeho individuální schopnosti, centry a další fotbalové věci na to dají snadno zapomenout. Pokud ho vedení dokáže v zimě udržet, smeknu klobouk a bouchnu šampus! Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
Sparta Praha
Marnost nad marnost, všechno je marnost
Do úvodu sloupku jsem si vypůjčil slova Šalomounova. Zejména proto, že plně vystihují situaci mého klubu, a týkají se posledních utkání a výkonů. Kdo viděl náš zápas a duel Slavie, musel se jako já domnívat, že jde o dvě různé soutěže. Byli jsme to my, kdo hrál druhou ligu, Zbrojovka promine. A já se ptám, proč zrovna Sparta, na jejíž utkání se těším každý týden s nadějí, že horší to být nemůže, mě opětovně zklame.
Nenechám se více chlácholit bezduchými řečmi trenéra a hráčů, že příště přidají více vůle, bojovnosti či nasazení, a podobnými – s prominutím – kecy. Dokonce prý budou jezdit po zadku. Jak, když ještě není sníh? Působí to dojmem, že si z nás trenér a spol. dělají blázny, protože za přípravu na zápas jsou odpovědni oni, v čele s trenérem z leknutí, že jiného neseženeme. Máme šestnáct hráčů s jiným než českým pasem, nakoupených proto, že zrovna asi byli k mání. Až na jednu výjimku – Haraslína – nebojují za Spartu, ale pouze hrají, když se jim chce. To vše bez reakce sportovního vedení a jindy výřečného pana Čupra. Dočkáme se?
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
Baník Ostrava
Jsem optimista, trenéru Galáskovi věřím
Bohužel jsme nezvládli ani třetí zápas v řadě proti týmu ze špičky tabulky. I tentokrát výkon zdaleka předčil konečný výsledek. Ve hře vidím opravdu zajímavé prvky, máme velmi kvalitní mladé hráče, na náš fotbal se velmi hezky dívá, ale (zatím) chybí to nejdůležitější – body. V utkání s Jabloncem jsme zejména ve druhém poločase dominovali. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale chyběla nám kvalita v zakončení a práce v boxu – a to na obou stranách hřiště, protože dostáváme laciné branky.
Jsem ale optimista, trenérovi Galáskovi věřím, působí na mě velmi dobře, a to jak během utkání, tak i při hodnocení. Jednoznačné zlepšení jde vidět i v přístupu hráčů a na hře. Dnes bych chtěl pochválit dalšího novice v sestavě Artura Musáka. Předvedl výborný a odvážný výkon. Výhru jsme si připsali v divokém pohárovém souboji v Pardubicích, postup mezi osm nejlepších je určitě fajn. Prioritu má vzhledem k postavení v tabulce asi liga, ale jak říkal pan Galásek – jsme tři zápasy od Evropy, i proto bychom pohár měli brát vážně.
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Viktoria Plzeň
Za tohle náš sektor vyklidili. Samolepky do kurníku
Oba poslední zápasy teda fakt bavily. Giganta z Turecka jsme se nezalekli a hráli s ním jako rovný s rovným. Sice z toho vylezla remíza 0:0, ale pěkný fotbal to byl, vyhrát mohli oba. Turci se rozčilovali nad choreem Vojna s Turkem musí bejt. Před patnácti lety jim nevadilo. Divné ne? V neděli soupeř nejnenáviděnější, válka od prvních minut. Bohužel se špatným koncem. Uznejme, soupeř byl váhově, výškově i v křičení po soubojích a na rozhodčího silnější. V proměňování šancí rovněž. Fotbalové náznaky byly také, ale může jich být víc, obrana tentokrát slabší.
Mile mě překvapilo vzedmutí za stavu 1:4. Pro mě byl sudí horší, ale ohodnotili jste ho známkou 8, budiž. Oni mu to hráči neulehčují, už nevíte, kdy to fakt bolí a kdy to přihrávají, to mě se*e fest. Chorea v hledišti obě krásná, akorát výstřelky u soupeře přes čáru. Za tohle byl před lety v Praze náš sektor vyklizen. A pro „umělce“, co spotřebovali tisíce samolepek: Ozvěte se mi. Mám doma kurník a takhle otapetovaný by se mi líbil. Čest královně Viktorce, čest pěkným choreům! A pyro jen do rukou normálů!
Kovi, 57 let, koordinátor distribuce
Slavia Praha
Velká výhra, to nejtěžší je za námi
Nepamatuju v posledních několika letech bláznivější zápas než ten, který Slavia odehrála v neděli, nevyrovná se mu ani domácí duel se stejným soupeřem v minulé nadstavbě. Výhra v Plzni byla sice poměrně šťastná, je nicméně extrémně cenná a do jisté míry kompenzuje hloupé bodové ztráty z předchozího průběhu podzimu, především ty domácí se Zlínem a Hradcem Králové. V polovině základní části ligy dokázala Slavia porazit jediný tým z horní poloviny tabulky, a to právě Plzeň. Se všemi ostatními jen remizovala. Na druhou stranu s horší polovinou tabulky má dokonalou bilanci 8–0–0.
Podzim neprobíhá podle představ, to je jasné, naštěstí totéž si musí říkat i na Letné či v Plzni, takže je Slavia v půlce ligy jednookým králem. A je nutno dodat, že to nejtěžší má za sebou. S největšími konkurenty bude hrát na jaře doma, stejně tak s nepříjemnými soupeři jako jsou Jablonec, Liberec nebo Olomouc. Najdou se tak důvody k optimismu. Nyní je potřeba uhrát do konce podzimu všech dvanáct ligových bodů. Slavia hraje třikrát doma, to by mělo pomoci.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník