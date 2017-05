Nový trenér pro Zlín? Do Evropy by mohl jít s Kučerou ze Znojma

Do konce června má ve Zlíně smlouvu šedesátiletý Bohumil Páník, jenž tým přivedl k triumfu v MOL Cupu. Jako hlavní kouč však pokračovat nebude, neboť jarní výsledky Fastavu v lize byly tristní. Stejně jako před rokem. Proto se klub poohlíží jinde.

Několik variant už padlo, nevyšly námluvy s opavským Romanem Skuhravým a Jindřichem Trpišovským z Liberce. „Sezona ještě neskončila, nepředbíhejme,“ požádal šéf Zdeněk Červenka o čas na konečné rozhodnutí.

Jak se má věc dnes? Aktuálně prý stojí v první linii Radim Kučera, jenž přivedl Znojmo na šesté místo FNL a předváděl s ním živý ofenzivní fotbal. Nabídku druholigového celku na podpis nové smlouvy v předstihu odmítl, hodlá se v kariéře posunout dál. Bez práce určitě nezůstane. „Ze Znojma odcházím,“ potvrdil včera rodák z Vigantic, jenž jako hráč prošel Olomoucí či bundesligou.

O bývalého výborného obránce usiluje kromě Zlína také Jihlava, kde končí dočasná mise Josefa Jinocha a jeho asistentů Petra Čuhela s Michalem Kadlecem. Obě strany jsou v kontaktu už několik týdnů. A ve hře je ještě nejmenovaný třetí klub.

„No comment. Teď se soustředím na poslední kolo druhé ligy v Ostravě. Případné nabídky budu řešit až po víkendu,“ odmítl Kučera komentář ke své příští štaci. Na znojemské lavičce ho nahradí jeho vrstevník a někdejší spoluhráč Jiří Balcárek, který vede Uničov za triumfem v MSFL a postupem do druhé nejvyšší soutěže.

Ve Zlíně uvažovali i nad angažmá Vlastimila Petržely, ale už to není reálné. Byť současného trenéra Baníku pojí s podnikatelem Červenkou dlouholetý přátelský vztah s častými konzultacemi ohledně hráčů. Během jarní části klub jednal s Dušanem Uhrinem mladším, jenž odmítl převzít tým ihned, ovšem posezonní dohodu rozhodně nevyloučil.

Manažer Zdeněk Grygera nezávazně diskutoval rovněž s internacionálem Jozefem Chovancem. Ani tyto dvě možnosti však nejsou aktuální. Dosavadního kouče Páníka by klub rád využil v jiné roli. I o tom bude řeč v nejbližších dnech.

Co se bude dít v kádru? Jisté jsou nákladné přestupy hvězd – Jakuba Jugase do Slavie a Vukadina Vukadinoviče do Sparty. Částka za stopera Jugase se ve finále vyšplhala nad 15 milionů korun, které nabízela Sparta. Rival z Edenu ji však nakonec přeplatil, větší plat nabídl také hráči.

Jednání o posilách Fastavu se naplno rozjedou až nyní, po finále Evropské ligy. Podle informací Sportu je blízko angažmá Yaniho Urdinova z Jihlavy. Šestadvacetiletý levý bek makedonského původu s belgickým občanstvím by měl přijít po skončení smlouvy jako volný hráč. „Máme o něj zájem. Budeme rádi, když to vyjde,“ potvrdil Sportu Červenka.

Na Vysočině si vyhlédl také běhavého a produktivního záložníka Petra Hronka (23). Není ale sám, stejné úmysly mají například Liberec či Baník. Nicméně Jihlava je svolná k jednání, potřebuje naplnit kasu.

Další borci by měli v příštích týdnech dorazit na hostování ze Sparty a ze Slavie, kam Zlín prodal Jugase s Vukadinovičem. Co se týká letenského kádru, mluví se o Mustedanagičovi, Havelkovi, Pulkrabovi či Julišovi.

480p 360p 240p REKLAMA Sportovní manažer Zlína Grygera: Kádr určitě projde přestavbou • VIDEO iSport TV

480p 360p 240p REKLAMA Vukadinovič: Vítězství v poháru věnuji trenérovi, mamince a fanouškům • VIDEO iSport TV